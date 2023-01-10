Передача Западом танков Украине уже обсуждается

11:26 10 января Киев, Украина

Одновременно с США, которые внесли в список военной помощи бронированные машины «Bredley» (50 штук), свою лепту внесли немцы (до 40 БМП «Marder») и французы (AMX-10 RC – количество пока не известно). Поставки тяжелого вооружения Украина просила очень долго и наконец, начала его получать.

В тоже время, не прекращаются переговоры о передаче Киеву более тяжелого вооружения, а именно танков – «Leopard 1», «Leopard 2», «Abrams», советских танков, оставшихся в странах НАТО со времен Холодной войны и т.д. Наконец дошли до того, что западные партнеры прекратили отвечать “категорическим отказом” и теперь “не исключают поставки танков в будущем”. Точно также, несколько месяцев назад, Запад говорил о БМП, MLRS, ракетах и прочем вооружении серьезнее «Javelin» и «Bayraktar», которое наша страна теперь получает регулярно.

Главной причиной отказов дать Украине все, что требуют наши власти, на Западе называют “опасения прямого военного столкновения России и НАТО”. В тоже время, в Кремле давно говорят, что Запад является “непосредственной стороной конфликта”, но до сих пор, ни одна российская ракета, либо армия не пересекла границу западных стран (за исключением случайных инцидентов). Такие политические игры стоят жизням тысячам людей.

Так или иначе, вскоре Украина должна будет получить такие необходимые ей западные танки и переговоры пойдут о более современной технике. В Германии, к примеру, уже вовсю обсуждают поставки Киеву «Leopard» старых и новых моделей. Пока что идет дискуссия и, очевидно, Берлин не станет делать этого первым, а дождется, как это не раз бывало, США.