Пенсии и зарплаты из Фонда для борьбы с COVID-19

17:17 08 Июль Киев, Украина

Минсоцполитки запросило средства для Пенсионного фонда Украины из Фонда для борьбы с COVID-19

По мнению политолога Валерия Дымова, это попытка власти решить проблемы, которые существовали задолго до коронакризиса. Таким методом решить вопрос с задержками государственных выплат невозможно.

«Это не столько проблемы с коронавирусом, как проблемы с любительским подходом к урегулированию кризиса властью. Проблемы с выплатами платежей мы получили еще до коронавируса в декабре. Тогда у нас появилось сокращение капитальных расходов, тогда было невыполнение бюджета и, по разным оценкам, говорилось о десятках миллиардов гривен. Проблемы были задолго до коронавируса. В январе мы впервые за 49 месяцев получили падение ВВП, но власти выгодно списывать свое неудачное руководство на коронавирус, как объективный фактор. Есть проблемы с выполнением бюджета, с поступлением и это в большей степени не связано с коронавирусом. Например, таможня выполнила план поступлений путем уменьшения плана на 30%. Мы понимаем, что это ложь», – сказал Дымов.

По его мнению, выплата с коронавирусного фонда пенсий и заработных плат не решит проблемы.

«Деньги фонда на преодоление последствий коронавируса должны использоваться исключительно на борьбу с коронавирусом. Из-за этих проблем возникает соблазн направить эти деньги туда, куда не планировалось», – подчеркнул Валерий Дымов.

Политолог добавил, что в такой ситуация власть манипулирует, перенаправляя средства фонда не по целевому назначению.