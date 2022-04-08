Пазл складається

06:47 09 июля Киев, Украина

Державна зрада Зеленського. Вже звідусіль з "гучномовців" повідомляють про це !!!як факт!!!. Факти -це ті ж самі відосики ЗЕ та кропітка робота спецслужб.

Путін і його посіпаки теж вже наговорили собі на "камери". Вчорашній хід "ферзем" су-24 бомбардувальником у повітряному просторі Європейської країни призвів до вильоту сімох "іспанських птахів", які в рамках поліцейської місії НАТО базуються в Литві. РФ відповіла, що просто літали. Просто літали бомбардувальником.

Цинізм вже зашкалює, що одного ЗЕ, що другого ПУ.

І наш "старий, добрий" Медведчук! Як же тут без кума Путіна і добропорядного неОлігарха. Йому оголосять вирок запобіжного заходу сьогодні вранці коли ця стаття буде ще модеруватись. Боротьба з "олігархами" продовжується. Так активно, що за бажанням посадити Порошенка, аби потім, самому не сісти за грати, Вельможний Зе показує нам настільки правдоподібний ляльковий театр, що закрадається думка про "всетаки" хороші наміри.

Відкрийте новини будь-якої газети, публікації тощо і прочитайте декілька таких інформативних "аперитивів". Слюна починає текти, бо хочеться дізнатись чим все це закінчиться.

Даю свій прогноз (прим. автора - хочеться сказати "діагноз"):

1\ Медведчука не посадять;

2\ Порошенка теж не посадять;

3\ Зеленський хоче втриматись і просидіти не тільки у "презиках" другий термін, а і всі наступні терміни. Він же бачить, що так можливо (путін, лукашенко) (прим. автора - хочеться сказати, а що "нарід" дурний!?) ;);

4\ Нажаль суспільство ще не дозріло щоби когось реально саджати з "мужновладців";

5\ Скоро, вже зовсім скоро, "щось" трапиться, що змінить історію (а не постійне переписування історії великого Пу і видавання за бажане малого ЗЕ);

У світі доступу до будьякої інформації (ну є ще джерела, які заборонено чіпати) деякі особи та не тільки, уперто не хочуть розуміти, що за " баранів" тримати всіх не можливо. І цих "всіх" стає все більше.

І є один беззаперечний факт. Бути сильними (у всіх епостасіях слова "сильний") нам вдається змінювати історію на краще і обламувати декому роги!

Будьте сильними!

Далі буде.