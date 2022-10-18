ПАСЕ признала кремлевский режим террористическим

20:10 17 октября Киев, Украина

Как уже ранее говорилось, для признания России страной спонсором терроризма должны произойти фундаментальные сдвиги. Очевидно, они начали происходить.

Европа, наконец, окончательно определилась в своем отношении к войне в Украине. В тоже время, Россия, как государство, не была признана спонсором терроризма. Принятая резолюция ПАСЕ (Парламентская ассамблея совета Европы) относится к путинскому режиму. Это значит, что теперь Запад поддерживает Украину в стремлении свергнуть Путина и если и продолжит диалог, то лишь с новым правителем РФ, в какой бы форме это государственное образование не прибывало после ликвидации главного террориста планеты.

К сожалению, для такого решения потребовались тысячи жизней мирных граждан Украины. Тем не менее, принятая резолюция должна активировать запуск механизма создания антитеррористической операции по устранению Путина с его поста. Каким образом и как скоро это произойдет – покажет лишь время. Остается надеяться, что Запад не станет дожидаться, пока бункерный дед решиться применить ядерное оружие, для начала более решительных действий.