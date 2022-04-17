Партизанское движение в Украине

В первые дни войны, рашисты, во главе со своим предводителем, говорили, что “украинский народ захвачен нацистской хунтой”, а рашистскую “армию будут встречать, как освободителей”. Именно “освобождение” было изначальной “целью” войны агрессора против Украины. Рядом также стояли “демилитаризация” и “денацификация” страны. Все эти понятия настолько были размыты, что кроме как общими фразами их не могли объяснить даже сами создатели.

“Как ни странно”, оккупантов никто не ждал в Украине. Естественно, существовали отдельные прорашистские элементы, которые не представляли собой даже двадцатую часть населения. Сплоченность украинцев и нежелание становится очередной непризнанной республикой во главе с прокремлевскими слугами, создали сильнейшее сопротивление среди местного населения, о чем, к слову, предупреждали все независимые эксперты.

В тоже время, партизанскому движению “завещали” северные, центральные и западные регионы. Причина тому – более обширные леса и зеленые насаждения, где можно укрыться. Однако, как показывают реалии, партизанское движение набирает силы на юге и востоке страны, где сплошные степи и поля, а из зеленых насаждений лишь тонкие лесополосы на обочине межгородских дорог.

Так, в Мелитополе, с 20 марта по 12 апреля было уничтожено 70 оккупантов. Партизаны систематически ликвидировали ночные патрули, используя холодное или огнестрельное оружие. Стоит отметить, что по данным разведки Украины, людей, совершающих вендетту, найти не удалось. То есть, рашисты и дальше будут гибнуть, даже не понимая с какой стороны, и в какую минуту их жизнь закончится.

Кроме того, на южном, юго-восточном направлениях, известны случае партизанской войне при инициативе фермеров. Они готовят методические указания для жителей своих сел, а также для других украинцев, которые также желают присоединиться к силам сопротивления. В них, фермера подробно описывают, как можно ликвидировать противника подручными средствами: отравить, ослепить, взорвать, вывести из строя технику, спалить, деморализовать, лишить сна и отдых.

Недаром многие эксперты говорили, что захват территории Украины ничего не даст. Люди, не желающие, чтобы их “освобождали”, не станут частью страны-агрессора.