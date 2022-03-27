Партизанское движение Украины

20:31 27 марта Киев, Украина

Силы сопротивления Украины состоят буквально из каждого жителя страны. Никто не желает “русского мира” на нашей земле, кроме отдельных зомбированных особей, которые были ранее завербованы спецслужбами агрессора или подвергались пропаганде рашистов. Кто-то участвует в гуманитарных миссиях, кто-то помогает в снабжении, кто-то устраивает хакерские атаки, кто-то непроизвольно оказался в информационном войске. Кроме того, большая часть украинцев создает свое партизанское движение.

25 марта поступила информация, что спецслужбы Украины взяли под свое начало некоторых партизан и готовят их для внедрения во вражеские тылы. Теперь, кроме “хирургов” из спецподразделений, уничтожением снабжения оккупантов займутся украинские добровольцы. Партизанские отряды, в большинстве своем, состоят из охотников, поэтому, люди знают, как обращаться с оружием.

Стоит отметить, что добровольцы не являются военными людьми. В теории, для них не действуют правила войны, а значит, особой гуманности оккупантам от них не следует ожидать. В первую очередь, это касается пленных.

После того, как тепло придет в Украину, зеленые насаждения превратят войну в настоящий ад для рашистов, так как они не смогут даже увидеть, откуда по ним ведется огонь.