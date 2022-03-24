Паранойя у “царя”

“В Кремлевской верхушке назревает заговор”. Скорее всего, такие мысли все чаще посещают плешивую голову правителя рашистов. Иначе как объяснить смену поваров, уборщиков, охрану в его бункере? “Эти люди находятся ко мне ближе всех, а значит, они имеют реальную возможность меня убить”, - вероятно, так думал “бункерный”, когда принял решение всех уволить и нанять новый персонал.

Кроме того, чистки прошли в силовых структурах: ФСБ, СВР, Министерстве обороны, Россгвардии. Паранойя старого человека, подкрепляется старческим маразмом и постоянным напряжением. Очевидно, что и без того недоверчивый чекист, перестал полагаться хоть на кого либо. Впервые, не без причины.

Известно, что за его голову была назначена награда в 1 млн долларов. Российский бизнесмен, проживающий в США, Александр Конаныхин заявил о начальной сумме в 1 млн долларов и призвал других состоятельных людей “скинуться”. Однако вознаграждение даже в несколько миллионов долларов, не самое страшное для “бункерного”. Хуже всего, что он лишил свое окружение денег, из-за ввода санкций. Были утеряны миллиарды долларов. Он превратил свое окружение в потенциальных врагов и теперь их боится.

Очевидно, что последние дни существования террориста №1 пройдут в страхе, нервном напряжении и бесконечном стрессе. Каждый день генералы не приносят хороших новостей, война проиграна в самом начале, денежные резервы заморожены, народ, не сегодня-завтра, начнет сомневаться в необходимости войны. Лучшим вариантов для существа, устроившего войну, отправится в зал суда города Гааги. В противном случае, его ждет крайне не приятная кончина, среди предателей, которые не побрезгуют устранить его кровавым путем.