Папа Римский рассказал об отношении к переоборудованию собора в мечеть

08:41 13 Июль Киев, Украина

Папа Римский Франциск выразил сожаление по поводу изменения статуса стамбульского собора Святой Софии из музея в мечеть.

Об этом понтифик сказал во время традиционной воскресной проповеди для римлян и туристов, собравшихся на площади Святого Петра, сообщается на портале официальном новостном портале Ватикана.

"И море уносит далеко мои мысли, в Стамбул. Имею в виду Святую Софию. Это причиняет мне великую скорбь", – подчеркнул Папа Римский.

Решение президента Турции Реджепа Эрдогана о лишении Собора Софии статуса музея вызвало чувство "горя и разочарования" также во Всемирном совете церквей (ВСЦ) и Евангелической церкви Германии. Представители обратились к турецкому лидеру с письмом, в котором призвали пересмотреть решение.

В свою очередь, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что мнение других стран не повлияет на решение Анкары о смене статуса собора Святой Софии. По его словам,Турция воспользовалась своим суверенным правом, а ее критикуют страны, "которые не могут бороться с исламофобией на своей территории".