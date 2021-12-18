Папа Римский рассказал об отношении к переоборудованию собора в мечеть

Папа Римский Франциск выразил сожаление по поводу изменения статуса стамбульского собора Святой Софии из музея в мечеть.
Об этом понтифик сказал во время традиционной воскресной проповеди для римлян и туристов, собравшихся на площади Святого Петра, сообщается на портале официальном новостном портале Ватикана.
Решение президента Турции Реджепа Эрдогана о лишении Собора Софии статуса музея вызвало чувство "горя и разочарования" также во Всемирном совете церквей (ВСЦ) и Евангелической церкви Германии. Представители обратились к турецкому лидеру с письмом, в котором призвали пересмотреть решение.
В свою очередь, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что мнение других стран не повлияет на решение Анкары о смене статуса собора Святой Софии. По его словам,Турция воспользовалась своим суверенным правом, а ее критикуют страны, "которые не могут бороться с исламофобией на своей территории".
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