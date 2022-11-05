Папа Франциск признал, что не НАТО стало причиной этой войны

Митрополит УГКЦ Борис (Гудзяк) дал интервью Телеграфу

«Помимо того, что Папа Франциск уже сотни раз обращался с молитвой за Украину, он два раза в неделю – в среду и воскресенье – произносит торжественные речи к миру. Практически каждый раз, даже до февраля, он говорит об Украине и осуждает все зверства. Долгие месяцы не называлась Россия, но с 27 августа, когда было острое заявление Ватикана, Россия была наконец названа. Папа в присутствии двух мирян – Дениса Коляды и Мирослава Мариновича – четко сказал, что не защищающий себя уподобляется самоубийце. А те, кто себя защищает, защищают и невинных людей», – отметил митрополит Борис.

Однако, по его словам, некоторые предыдущие двузначные вещи, конечно, остаются в памяти.

«Очень важно и, кажется, это не совсем осознано, что освобождение наших военнопленных, включая командиров "Азова", происходило при содействии Папы Римского. Велись переговоры, в которых принимал участие турецкий президент, и так выглядело, что Турция уже кажется, а Папа через Эрдогана подтолкнул этот процесс. И это было на основании просьб украинских властей. Там был Буданов. Денис Коляда предложил Папе с ним встретиться. Это была очень содержательная и продолжительная встреча, которая состоялась еще в августе», – сказал владыка Борис.

Митрополит УГКЦ подчеркнул, что Ватикан не работает в духе политических заявлений. Он пытается до последнего момента оставить возможность быть посредником. В свое время Папа Иоанн Павел II обходил название страны-агрессора, когда была война в Югославии.

«Нам же любые двусмысленности в этой ситуации очень болят. И я имел возможность это лично Папе сказать 26 августа. Мы полтора часа разговаривали. Я объяснял, что это патологии российской культуры, насколько это опасно и что украинцы сказали, что не будут рабами. Афроамериканцы не будут рабами в Соединенных Штатах, Америка не будет колонией Англии, Алжир – Франции, а Украина – России… Я именно такими словами говорил Папе. И не НАТО – причина этой войны.

Напротив, если бы Украина была в НАТО с 2008 года, как президент Буш тогда предлагал (но Франция и Германия помешали этому), этой войны бы не было. Папа кивал головой, он признал это. Процесс общения продолжается, и нельзя сомневаться, что Папе глубоко мерзки действия России. Он сказал Патриарху Кириллу в прямом разговоре, что тот не может быть слугой Путина, власти. Поэтому Патриарх не хотел встретиться с ним в Казахстане. Потому что Папа высказался четко и так, как до этого Папы не высказывались», – подчеркнул митрополит Борис (Гудзяк).

Напомним, ранее президент Франции Эммануэль Макрон встречался с Папой Франциском и обсуждал Украину с официальными лицами Ватикана.

Папа Римский Франциск во время очередной речи на Бахрейнском межконфессиональном саммите уделил большое внимание ужасным последствиям мировых войн.

Папа Франциск рассказал "драматический сценарий", назвав его также "детским", в котором лидеры государств "играют с огнем, ракетами, бомбами и оружием, покрывая наш общий дом пеплом и ненавистью".