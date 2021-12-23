Пандемия и новый учебный год: учителя в зоне риска?

Украинские школы подготовлены к новому учебному году по всем санэпиднормам, но несмотря на все меры, учителя будут в зоне риска инфицирования, потому что большинство детей являются бессимптомными носителями коронавируса.
Так считает глава БО «100% жизни» Дмитрий Шерембей
Он объяснил, что опасность растет в связи с тем, что дети являются бессимптомными носителями коронавируса и контактируют как с учителями, так и со взрослыми дома.
Он добавил, что санитарные правила, направленные на снижение контактов, могут уменьшить уровень заражений.
По его мнению, в школах должны просчитать алгоритм действий в тому случае, если носителем вируса будут дети, у которых нет симптомов.
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