Пандемия и новый учебный год: учителя в зоне риска?

20:28 17 Август Киев, Украина

Украинские школы подготовлены к новому учебному году по всем санэпиднормам, но несмотря на все меры, учителя будут в зоне риска инфицирования, потому что большинство детей являются бессимптомными носителями коронавируса.

Так считает глава БО «100% жизни» Дмитрий Шерембей

«Учителя окажутся на самом острие риска инфицирования. В любом случае большое скопление людей – это всегда коэффициент возможности передачи вируса, а дети – это та категория людей, которые могут бессимптомно переносить коронавирус, и не существует никаких очевидных признаков, что у них есть это заболевание. Это снижает порог бдительности. В конечном счете, если посмотреть возрастные группы по всей Украине, то учителя наиболее подвержены риску», – сказал Шерембей.

Он объяснил, что опасность растет в связи с тем, что дети являются бессимптомными носителями коронавируса и контактируют как с учителями, так и со взрослыми дома.



Он добавил, что санитарные правила, направленные на снижение контактов, могут уменьшить уровень заражений.

«Но у меня нет представления, как в школе это можно организовать», – отметил Дмитрий Шерембей.

По его мнению, в школах должны просчитать алгоритм действий в тому случае, если носителем вируса будут дети, у которых нет симптомов.