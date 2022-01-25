Оживление Нормандского формата: состоится ли встреча лидеров стран?

Встречи в Нормандском формате прекратились по инициативе России. Настаивая на выполнении собственных ультимативных требований, Кремль не единожды блокировал переговоры на высшем уровне. Кроме того, весь 2021 год Россия блокировала встречи даже советников президентов стран Нормандского формата.

В среду должны пройти переговоры между представителями лидеров четырех государств. Целью встречи является организация переговоров на высшем уровне. В тоже время, предполагается, что Россия также продолжит наставать на выполнении собственных требований, которые подразумевают выполнение Минских соглашений в том формате и в той каденции, в которой они были подписаны изначально. Суть их такова, что Украина будет обязаны принять особый статус Донецкой и Луганской областей, которые будут подчиняться Кремлю, но иметь силу слова во внутренней и внешней политике Украины. Естественно, что на такие требования Киев не может пойти, а значит, выполнение Минских договоренностей в том формате, в котором они существуют на данный момент – не возможно.

Президент Зеленский уже предлагал внести корректировки в значение написанного в документе, чтобы прийти к компромиссу. Принятие условий Путина, фактически, предоставит ему возможность лишить Украину частичного суверенитета и постепенно вернуть в свой состав, как это происходит с Белоруссией.

В этом и заключается загвоздка – агрессору не нужны компромиссы, ему нужна территория Украины. Поэтому так важно использовать санкции уже сейчас, чтобы ослабить хватку Путина и не отдавать не единой части украинской земли.