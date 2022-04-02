Отвод войск агрессора – военные маневры

“Отвод войск, не означает прекращение огня” – заявил представитель стороны оккупантов Мединский. Никаких иллюзий по поводу того, что рашистское отступление от столицы означает прекращение боевых действий, не возникло. Кроме того, о таком сценарии, за несколько дней до переговоров, говорил Алексей Арестович. По его словам, не достигнув целей согласно начальному плану, рашисты начнут перекидывать войска с севера на восток в зону ООС, чтобы захватить Донецкую и Луганскую области в пределах их административных границ, а также, постараться удержать захваченные южные направления.

В тоже время, британская разведка сообщила, что отвод рашистов от Киева, не означает отказ от захвата столицы. По словам зарубежных военных экспертов, оккупанты проведут ротации и доукомплектования, после чего продолжат атаковать Киев.

Ситуация говорит о том, что рашисты не могут справиться с украинскими военными. У них нет не сил, не ресурсов для этого. Если бы приказы отдавали профессиональные военные, они давно бы завершили войну, так как поражение рашистов очевидно, а продолжение агрессии приводит к большим бессмысленным потерям с обеих сторон. Но так как “бункерный” приказал продолжать войну, не обращая внимания на потери, то даже отвод войск с целью перегруппировки выглядит удивительно.