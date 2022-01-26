Отравления – новая норма борьбы с неугодными

Кремль продолжает травить противников и неугодных власти людей. И речь сейчас пойдет не о Навальном, а он следующих жертвах. Как сообщает бывший депутат ГосДумы, а ныне российский оппозиционер Дмитрий Гудков, на этот раз новое отравление произошло в Новосибирске.

Неизвестный мужчина ворвался в предвыборный штаб оппозиции, разбил там бутылку с химикатом, сбежал – а члены штаба в итоге попали в больницу с отравлением.

Вот как они описывают свое состояние: "Сейчас стало лучше, но ощущение, будто лицо стекает вниз, примерно как когда обезболивают зуб. Кружится голова, все замедленно, но уже не тошнит".

Когда врачи узнали, что перед ними оппозиционеры, то стали насмехаться и практически отказались помогать или ставить диагноз.

Отравления – новая норма. Химическая атака – реальность. Неспособные победить в честной борьбе власти уже не ограничиваются снятием с выборов: им важно уничтожить оппонентов физически. Но даже в драке они могут нападать только со спины и вдвоем на одного – как на Егора Жукова. Или использовать яд. А если выходят лицом к лицу, то это лицо обязательно будет в маске.