Отравление Навального - политический ход?
19:22 20 Август Киев, Украина
Одна из версий отравления Навального, это подмешанный в чай токсин, но и не исключается возможность инсценировки.
По мнению политолог, директор Агентства моделирования ситуаций Виталия Бала, произошедшее больше похоже на фейковую информацию, с целью возвращения в публичное пространство.
«Если бы это официально было заявлено, что это именно отравление было. Хотя, опять же, для спарринга, как партнер Путина, он был удобен. Поэтому он не был политической угрозой. В этой ситуации может быть много дополнительных версий. Возможно, со временем мы узнаем, что это было и была ли там действительно политическая составляющая»,
– сказал Бала.
Политолог отметил, что в настоящее время, когда такие основные события, как выборы в РФ, завершились, у действующей власти нет оснований вредить Алексею Навальному.
«Большой вопрос, могла ли российская власть, не имея реальных причин, отравить Навального. Опять же, такое было, что ему где-то было плохо. Кроме того, у российской власти такая репутация, что можно и создать такие инсценировки с отравлением. Но с точки зрения мотивов – я их не вижу. А вот со стороны Навального – он вернулся в медийное пространство, происходят протесты в Беларуси, и он может на этой волне претендовать на роль какого-то лидера. Причем все его прошлые действия только мобилизовали сторонников Путина», – пояснил Виталий Бала.
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