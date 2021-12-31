Отравление Навального - политический ход?

19:22 20 Август Киев, Украина

Одна из версий отравления Навального, это подмешанный в чай токсин, но и не исключается возможность инсценировки.

По мнению политолог, директор Агентства моделирования ситуаций Виталия Бала, произошедшее больше похоже на фейковую информацию, с целью возвращения в публичное пространство.

«Если бы это официально было заявлено, что это именно отравление было. Хотя, опять же, для спарринга, как партнер Путина , он был удобен. Поэтому он не был политической угрозой. В этой ситуации может быть много дополнительных версий. Возможно, со временем мы узнаем, что это было и была ли там действительно политическая составляющая», – сказал Бала.

Политолог отметил, что в настоящее время, когда такие основные события, как выборы в РФ, завершились, у действующей власти нет оснований вредить Алексею Навальному.