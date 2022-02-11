Открытый рынок газа: риски для бытовых потребителей

Специальные условия поставки газа населению по фиксированной цене не действуют уже больше месяца. За этот короткий отрезок времени только сам факт изменения условий покупки газа населением успел обрасти мифами и страхами, которые особенно усилились в преддверии нового отопительного сезона.С 1 августа заработал открытый рынок газа, по правилам которого каждый продавец самостоятельно определяет цену на газ. С этим связали естественный рост цен на газ в конце лета, спрогнозировали «показательные» отключения за неуплату и «голодную и холодную» зиму для неплательщиков. Бытует и противоположное мнение: за газ можно и вовсе не платить. Ведь есть Поставщик последней надежды, который будет поставлять газ в долг, в случае если от вас отказались другие поставщики, и так долго, насколько понадобится. Давайте разберемся, где правда, а где выдумка.В августе цена на газ в Украине выросла на 9%, некоторые эксперты прогнозируют рост на 40%. Но это слишком пессимистический прогноз: с вхождением в отопительный сезон цена будет постепенно расти, но резкого скачка не будет. Подобный рост наблюдался и в прошлом году.Многие эксперты манипулируют этой темой и связывают такое повышение с введением рынка газа и отменой фиксированных цен. Но так называемые «льготные» условия для населения так или иначе всегда привязывались к рыночной цене, в пределах плюс-минус 5−10%. Украинская цена растет вместе с европейской и зависит от ряда факторов: наполненности европейских хранилищ, сезонных факторов (больше потребления — меньше газа в хранилищах — выше цена), курса валют, также нужно учитывать теплые зимы с низким потреблением и т. д. Этим летом цена на газ была ниже из-за перенасыщения европейских хранилищ и низкого спроса на газ. На данный момент нет оснований верить в прогнозы роста цены на 40%, и тем более связывать такой рост с рыночными условиями.

Около 20% украинцев систематически не оплачивает коммунальные платежи. Рыночные условия для таких потребителей — достаточно опасны, ведь любой поставщик имеет право отказать в услугах неблагонадежному клиенту и человек фактически «останется на улице». Отчасти это так. При постоянных неуплатах счетов поставщик действительно имеет право отказать должнику в снабжении газом. Но даже в этом случае у каждого клиента есть время, чтобы исправиться. Такой потребитель попадает к Поставщику последней надежды, который в данном случае выступает в роли биржи труда: и у вас есть 60 дней, чтобы найти «новую работу», т. е. заключить договор с новым поставщиком. Таким образом клиент, продолжая не платить, может мигрировать по рынку от поставщика к поставщику продолжительное время.С 1 августа 2020 года, даже имея задолженности текущему поставщику, можно заключить договор с другим продавцом о поставке газа. Это новшество было введено в связи с открытием рынка. Таким образом, у некоторых сложилось ложное ощущение, что за газ можно не платить, а просто менять поставщика каждый раз, когда с тобой разрывают договор по причине неуплаты. Но рано или поздно у такого злостного неплательщика создастся негативная «кредитная история», и ни один поставщик не согласится заключать с ним договор. Задумайтесь, много ли можно взять кредитов, если ни по одному из них не платить продолжительное время? Рыночный механизм способствует образованию инструментов, которые помогают регулировать такое поведение клиентов. И рано или поздно они полноценно заработают и на рынке газа.Так называемые «пробные» периоды — привычное для украинцев явление, особенно в сфере услуг. «Подключи цифровое телевидение бесплатно», «заплати гривну за первый месяц подписки» и т. д. Такой подход рассчитан на то, что потребителю настолько понравится продукт или сервис во время пробного периода, что он уже не сможет от него отказаться. Глупо полагать, что при всех прочих условиях цена на газ у поставщика с таким подходом будет всегда намного ниже по сравнению с предложениями других поставщиков. Она так или иначе привязана к среднерыночной цене и будет зависеть от общих трендов. И в такой ситуации рыночные условия как раз выступают гарантом того, что цена у поставщиков с такой стратегией привлечения клиентов не взлетит до небес: ведь каждый имеет право разорвать с таким поставщиком договор и уйти к другому. Но если поставщик все-таки перешел черту, можно обратиться с жалобой в Антимонопольный комитет.Цена на газ действительно меняется каждый месяц — для поставщиков, которые покупают газ оптом, и, как следствие, — для конечного потребителя. Многие поставщики, чтобы уберечь своих клиентов от постоянных скачков, предлагают годовые и месячные тарифные планы. Так, переход к рыночным условиям будет менее заметным.Рынок газа для частных компаний тоже сразу не был насыщен, но со временем на нем появилось много небольших трейдеров, которые благодаря своим действиям начали влиять на поведение крупных игроков. Порог входа в сферу достаточно низкий (нужно получить лицензию, что в основном не вызывает сложностей), а рынок газа для населения намного больше и привлекательнее рынка небытовых потребителей. Рынок газа для населения однозначно будет развиваться, это показал опыт не только других стран, но и Украины.Любое новшество в нашей стране вызывает панику и отпор, а заинтересованные лица пытаются манипулировать фактами в свою пользу. Возможно эта статья помогла Вам развеять популярные заблуждения относительно открытого рынка газа.