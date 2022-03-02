Открытое письмо в Министерство культуры и информационной политики Украины, Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики Верховной Рады Украины, Офис Президента Украины относительно действий Наблюдательного Совета Украинского культурного фонда.

Олесь Журавчак - культуролог, арт-менеджер, продюсер, Заместитель Министра культуры 2014г.

01.06.2021р.

Прежде чем аргументировать имеющийся кризисное состояние, в который загнали УКФ члены нового состава Наблюдательного Совета, считаю необходимым обозначить историю вопроса, так как данная организация, ее деятельность, стратегии, регламенты и положения, методика экспертной оценки проектов - это совместные наработки большого количества представителей художественной сообщества за последние 7 лет. И это политический вопрос, потому что ГОСУДАРСТВО начинается с культуры.

Итак, на 23 (!!!) году независимости, в 2014 году, после революции Достоинства, на государственном уровне началось стратегическое планирование институционального развития системы государственного управления сферы культуры. В 2014 году было создано ГП Крымский дом, а также восстановлено, как центральный орган исполнительной власти, Украинский институт национальной памяти, и именно тогда состоялся запуск процессов по созданию Украинского культурного фонда, Украинского института книги и Украинского института при МИД. Могу об этом утверждать, так как в это время работал в должности заместителя Министра культуры и непосредственно принимал участие в формировании и реализации запуска институтов. За основу мы взяли опыт Польши, так как их модель государственного управления была наиболее приближенной к нашей модели, но процессы институционального развития в них начались 20 лет назад - в начале 90-х годов были созданы Институт Адама Мицкевича, Польский институт книги и Польский институт при министерстве иностранных дел Республики Польша.

Далее сосредоточусь на украинском культурном фонде (УКФ). В 2017 году создан УКФ - это единственная государственная организация в области культуры деятельность которой регламентируется отдельным Законом! За годы становления (2018-2020) командой фонда совместно с художественной сообществом была проделана большая работа. Разработаны и утверждены: Положение о УКФ, Стратегия УКФ 2019-2021, Коммуникационная стратегия УКФ, Стратегия фандрейзинга УКФ 2019-2021, Регламент Наблюдательного совета УКФ, Регламент Дирекции УКФ, Положение о комиссии по отбору экспертов, Положения об экспертных совета УКФ Методика экспертного оценивания проектов, Порядок уведомления о конфликте интересов Порядок проведения конкурсного отбора проектов и другие. Это проделана и зафиксирована очень большая работа, которая не проходила легко. Например Методика экспертного отбора за три года менялась несколько раз, в 2019 году получила обоснованную критику художественного сообщества, пожелания которой было учтено в новой методике 2020 года. Но и сейчас, по мнению многих специалистов, данную методику необходимо совершенствовать как и качество экспертной оценки проектов.

Но ...

5 шагов назад, или как уничтожают достояние новейшей институты в области культуры.

Но .., действующая Наблюдательный Совет УКФ, решила умножить на ноль все наработки предыдущих лет, пренебречь наделенными полномочиями Наблюдательного Совета в соответствии с Законом Украины О Украинский культурный фонд и принимать решения, которые вне их компетенции и нарушают целый ряд статей нормативно-правовых документов, которые регламентирующих деятельность УКФ.

Первый прецедент произошел на первом конкурсе Исполнительного директора УКФ - Наблюдательный Совет тогда решила ввести тайное голосование за кандидатуру Исполнительного директора УКФ, хотя в Регламенте Наблюдательного Совета четко прописано что голосование должно быть открытым, а в Законе указано: «Исполнительный директор Фонда избирается Наблюдательным советом Фонда по результатам публичного и прозрачного конкурсного отбора в порядке, определенном Регламентом Наблюдательного совета Фонда »- тогда общественность впервые обратила внимание Наблюдательного совета о недопустимости нарушения правил прозрачности и открытости. Во время второго конкурса на должность Исполнительного директора УКФ это замечание было учтено и голосования состоялось открыто, но определенное недоверие в сообщества осталась.

Но ... Такого не ожидал никто ...

В ноябре 2020 был объявлен начало грантового сезона УКФ 2021. Были утверждены в соответствии с Законом и Положением о УКФ: Приоритетные направления, регламент Наблюдательного Совета (внесены изменения 11.02.2021) и Дирекции УКФ, Положение об экспертных совета Порядок проведения конкурсного отбора проектов ( внесены изменения 06.05.2021), Методика экспертного оценивания и т.д., то есть все документы регламентирующие конкурсную процедуру и устанавливают правила! Новая Наблюдательный Совет был сформирован 20.01.2021 года и никаких существенных изменений за 4 месяца своей деятельности в данные документы не вносила, но на заседании 20 мая начались «настоящие реформы» и «улучшение»!

Так, Наблюдательный Рада 20 мая решил что они имеют право действовать в формате Тендерного комитета и голосовать за каждый проект отдельно, который после процедуры технического отбора, экспертной оценки, одобрения Дирекцией УКФ, прошел по рейтингу на финансирование (рассматривались проекты программы «Знаковые события») . На заседании присутствовали 5 (!) Членов Наблюдательного совета из 9, в соответствии с протоколом заседания размещенного на сайте УКФ! Такую же «методику» Наблюдательный Совет применила и на следующих заседаниях по другим конкурсных программах. В результате в каждой грантовой программе было отклонено около половины проектов, которые были в рейтинге и должны были получить финансирование, а в некоторых программах показатель отклоненных проектов достиг 75% !!!

Далее все проекты получили ТИПОВОГО письмо отказ следующего содержания:

Уважаемый Заявителю! В 2021 году мы реализуем уже четвертый конкурсный отбор на получение государственной поддержки культурных проектов. На 11 конкурсных программ Украинского культурного фонда поступило 3217 заявок. В соответствии с Законом о Украинский культурный фонд (ст. 7 п. 1) ваш проект после одобрения Дирекцией был вынесен на рассмотрение Наблюдательного Совета Фонда. Проект рассматривался членами Наблюдательного Совета, участвовавших в заседании на условиях наличия кворума. Процедура одобрения Наблюдательным Советом каждого проекту предусматривает персональное голосование членов Наблюдательного Совета, присутствующих на заседании. Во время ознакомления с проектом учитывались приоритеты ЛОТ-ю и программы, институциональная способность заявителя, предыдущая деятельность, а также добродетель по представленной информации и документов. Наблюдательный совет Фонда на заседании хх.05.2021 года приняла решение не поддерживать ваш проект / Во время голосования присутствующих на заседании членов Наблюдательного Совета проект не набрал большинства голосов, поэтому считается отклоненным. При обсуждении проекту члены Наблюдательного Совета учитывали соответствие следующим критериям: масштабность и потенциальное воздействие проекту на целевую аудиторию, ее количество и реалистичность выполнения заявленных целей, перспективы развития проекту, географию отобранных проектов с потенциальным привлечением всех регионов Украины, актуальность идеи проекту, устойчивость развития как проекту, так и организации, способность заявителя по привлечению собственных средств или софинансирования, прозрачность и целесообразность формирования расходов сметы. -За большой нагрузки Фонд не предоставляет дополнительных разъяснений о причинах отклонения и не принимает апелляции на решение Наблюдательного Совета. Мы благодарны за те усилия, которые вы приложили для участия в конкурсной программе Фонда. Фонд чрезвычайно ценит ваше доверие к конкурсу УКФ и конструктивное восприятие результатов конкурса. Искренне надеемся на понимание принятого решения. Приглашаем вас следить за новостями на нашем сайте и участвовать в других возможностей Фонда.

Красная карточка от творческого сообщества для Наблюдательного Совета УКФ!

Такими действиями Наблюдательный Совет грубо нарушил свои полномочия, так как:

- в соответствии со статьей 12 Закона О Украинский культурный фонд «Основания для предоставления или отказа в предоставлении финансирования (грантов) определенному проекту, критерии конкурсного отбора проектов, основания для оставления без рассмотрения заявления о предоставлении гранта, этапы проведения конкурсного отбора, правила составления отчетности и осуществления мониторинга устанавливаются порядком проведения конкурсного отбора проектов, реализация которых будет осуществляться при поддержке Украинского культурного фонда »

- в соответствии с Порядком проведения конкурсного отбора проектов раздел 6, пункт 6.4 «Четвертый этап Конкурса предусматривает одобрение Наблюдательным Советом Фонда согласованных Дирекцией Фонда решений экспертных советов по проектам, стоимость которых превышает 150 минимальных заработных плат, установленных законом о Государственном бюджете Украины на 1 января соответствующего года »

Нарушение 1 - СТРАТЕГИЧЕСКОЕ!

Наблюдательный совет имеет полномочия одобрение всех проектов вместе, а не каждый отдельно, прошедших технический отбор, экспертную оценку, попали в рейтинг лучших, прошли переговорную процедуру и были согласованы Дирекцией Фонда, так как все эти этапы проходили в соответствии с утвержденными Наблюдательным Советом процедур !! !

Процедура одобрения проектов Наблюдательным Советом это механизм подотчетности Дирекции по обеспечению и соблюдению всех процедур конкурсного отбора, а именно: приоритетные направления, регламент Дирекции УКФ, Положение об экспертных совета Порядок проведения конкурсного отбора проектов (внесены изменения 06.05.2021), Методика экспертного оценивания тому подобное.

Наблюдательный совет не имеет права вмешиваться в текущую деятельность Дирекции УКФ, а должен действовать в пределах своих полномочий. То есть Наблюдательный Совет это не тендерный комитет, поддерживающий или не поддерживает проекты, а это стратегический орган управления Фонда, в соответствии с Законом утверждает: приоритетные направления деятельности, регламенты Наблюдательного Совета и Дирекции, положения об экспертных совета, порядок проведения конкурсного отбора и тому подобное.

То есть Наблюдательный Совет превысил свои полномочия и полностью проигнорировала действующие нормативно-правовые документы конкурсной процедуры отбора проектов и пренебрегла работу экспертов и Дирекции УКФ.

Нарушение 2 - регламентный !!

В соответствии с Регламентом Наблюдательного Совета УКФ раздела 4, Пункт 4.2, подпункта 1. «Заседание Наблюдательного Совета Фонда правомочно, если на нем присутствует не менее 2/3 его состава».

Состав Наблюдательного Совета 9 человек, то есть 2/3 это 6 человек необходимых для кворума.

В соответствии с Протоколом заседания Наблюдательного совета УКФ от 20.05.2021 года, который размещен на сайте УКФ, присутствовали только 5 членов Наблюдательного Совета, что является грубым нарушением регламента и данные решения не являются легитимными.

Протоколы других заседаний Наблюдательного Совета по одобрению проектов конкурсных программ состоянию на 1 июня 2021 на сайте УКФ не обнародованы, согласно Закону О доступе к публичной информации данные документы должны быть обнародованы не позднее пяти рабочих дней со дня утверждения документа.

Это еще одни факты о некомпетентности и нарушения регламента и нормативно-правовых документов УКФ действующей Наблюдательным Советом!

Нарушение 3 - ФИНАНСОВОЕ !!!

В соответствии с Постановлением КМУ от 31 октября 2018 «Об утверждении Методики определения размера сумм выплат экспертам экспертных советов Украинского культурного фонда» каждый эксперт по оценке проекта получает около 25% от размера минимальной заработной платы установленной на 1 января текущего года, что на 2021 составляет 6 тыс. грн. , То есть работа эксперта - 1500 грн. за проект.

Сделаем некоторые расчеты. Каждый проект оценивает 5 экспертов, а экспертиза одного проекта обходится 5х1500 = 7500 грн. В фонд поступило 3217 заявок, около 10-15% не прошли технический этап и были отклонены. Так что на экспертное оценивание попало около 2800 проектов, умножим это 7500 грн. и получим ориентировочную сумму, которую УКФ вкладывает в разработанную систему независимого экспертного оценивания проектов разработанной Методикой оценки проектов (к которой в творческой среде уже начала формироваться хоть и зыбкая, но ДОВЕРИЕ, и как я писал выше она еще требует усовершенствования). Итак 2800х7500 это ориентировочно 21 млн. Грн. на экспертизу проектов, составляет около 3% от общего бюджета УКФ на 2021 который составляет 695 млн. И это важная статья расходов для обеспечения принципа экспертной независимости и профессиональной экспертизы!

Но Наблюдательный Совет УКФ, которая работает на общественных началах, своими решениями проигнорировала всю утвержденную экспертную процедуру, стоит также рассматривать, как решение, привели к неэффективному использованию государственных средств - средств налогоплательщиков.

А еще Наблюдательный совет своим решением объявила 27 мая 2021 дополнительный конкурс на ЛОТ «Знаковые события в истории Украины», который уже состоялся и проекты прошли экспертное оценивание и одобрение Дирекцией, но Наблюдательный совет их отменила. Поэтому если объявлен конкурс состоится и будет экспертная оценка каждого представленного проекта стоимостью ориентировочно 7500 грн. то оплата работы экспертов повторного конкурса может трактоваться как неэффективным, а то и не целевым использованием средств государственного бюджета!

Нарушение 4 - ценностные !!!!

В соответствии с Законом О Украинский культурный фонд Статья 2. Основные принципы деятельности Украинского культурного фонда «- демократичности и прозрачности принятия решений; обеспечение состязательности и равенства условий для интеллектуального, творческого развития человека и общества; подотчетности, ответственности за результаты деятельности перед государством и обществом; »

В соответствии с Регламентом Наблюдательного Совета УКФ статье 2, Пункт 1. «Основными принципами деятельности Наблюдательного Совета Фонда являются: законность, открытость, прозрачность, публичность ... независимость и беспристрастность, объективность.»

Выше описанные действия Наблюдательного Совета УКФ, ярко демонстрируют нарушение основных принципов законности, прозрачности, объективности и беспристрастности. Неуважение к заявителям (направить типичные письма отказа без объективного обоснования и аргументации !!!), экспертов (решение Наблюдательного Совета нивелируют проделанной работе экспертов и утвержденную методику экспертной оценки проектов), Дирекции УКФ (по сути своими решениями Наблюдательный Совет дискредитировала работу Дирекции УКФ), процедур, нарушение правил - все это грубое нарушение ЦЕННОСТЕЙ на основе которых формировался Украинский культурный фонд как новейшая государственный институт.

За ЦЕННОСТИ стоит бороться всегда!

Поэтому Наблюдательный Совет УКФ должен нести ответственность за результаты деятельности перед государством и обществом.

Министерство культуры и информационной политики, Комитет ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики, Офис Президента Украины - художественная общественность настаивает на политическом урегулировании ситуации, которая сложилась с Украинским культурным фондом и открытом диалоге по дальнейшему развитию этой государственной институции!