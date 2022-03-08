"Открытое небо" с ЕС: Украину ждет "бум" туризма

19:28 12 Октябрь Киев, Украина

Какие преимущества будут у украинских пассажиров и авиакомпаний, после подписания Соглашение об общем авиационном пространстве с ЕС, рассказал основатель-партнер ООО "Авиаплан" Евгений Трескунов.

"Договор об общем авиационном пространстве является большим набором различных преимуществ. Основное - это максимальная интеграция технического авиационного законодательства Украины с европейским", - сказал он.

По словам эксперта, в этот перечень входит около 200 европейских документов, которые Украина обязуется принять.

"Это означает, что фактически по уровню надежности и качества регулирования авиации мы переходим на значительно более высокий уровень. Например, есть такой сектор в авиации как аэропорты - в европейской законодательной практике есть целый пакет, они так и говорят "аэропортовский пакет", которые определяют также экономические основы, и согласно договору Украина должна принять такие же нормы. А сегодня они отсутствуют вообще. В частности, у нас нет директивы или подобного документа 96/67 о демонополизации рынка услуг наземного обслуживания в аэропортах", - отметил Трескунов.

Также сейчас теряется инвестиционная привлекательность аэропортов из-за отсутствия директивы 2009/12, которая определяет принципы установления аэропортовых сборов, и в частности для небольших аэропортов, чтобы сам аэропорт или инвестор мог определять аэропортовые сборы.

"В украинском законодательстве закон "О государственной помощи" очень общий и ничего специфического по авиации нет. И фактически АМКУ, который отвечает за это, во время проведения мероприятий, вынужден де-факто пользоваться установками Еврокомиссии о государственной помощи аэропортам и авиакомпаниям, ведь в них все очень четко выписано", - подчеркнул Трескунов.

По его словам, на данный момент в Украине такой документ отсутствует, что вызывает дополнительные проблемы.

"Это юридический казус, потому что любой сможет за это подать иск, и как следствие выиграть суд у АМКУ. Они молодцы, пользуются европейским документом, но юридически это не определено. Вот это Соглашение об общем авиационном пространстве позволяет выйти Украине на европейский уровень регулирования всей авиаотрасли", - сказал он.

Среди преимуществ - также юридическая составляющая. Украинские авиакомпании в случае каких-либо ограничений смогут рассчитывать на равное отношение и возможность защиты в европейских структурах. Например, если какой-либо аэропорт ЕС не будет предоставлять нужный слот (временной интервал взлета или посадки), то украинская авиакомпания, как и любая компания ЕС, сможет направить жалобу в соответствующую структуру ЕС.

"Ну и самым большим преимуществом для авиапассажиров будет именно коммерческая составляющая - "открытое небо". Как только открывается рынок перевозок, то, по крайней мере, с летнего сезона следующего года Украина сможет планировать дополнительные рейсы. Это был бы на 30-40% рост объемов. То есть на примере рынка Украина-Польша, который открыт на двустороннем уровне ранее, мы видим, что когда Wizz Air входит в аэропорт Запорожья или Ryanair в маленький херсонский аэропорт и может запускать хоть три или четыре польских маршрутов. То есть, так это работает, когда есть "открытое небо", и поэтому это большое преимущество, и будет "бум" как для деловых отношений, так и для туристического спроса", - подытожил Евгений Трескунов.

Напомним, недавно министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил о готовности Украины подписать Соглашение о совместном авиапространстве с ЕС. По его словам, заключение Соглашения об общем авиационном пространстве с ЕС увеличит количество полетов и пассажирских перевозок в направлении Европы. Это, в свою очередь, также положительно отразится на туристической отрасли, ведении бизнеса и других межличностных связях.