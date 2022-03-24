Освобожденные заключенные, кто готов воспользоваться вторым шансом?

Военные действия закончатся и Украина будет возвращаться к мирной жизни. Скорее всего – это будет не менее сложный путь, чем сама война, и предпосылками к этому является очень спорное «с моральной точки зрения решение» Зеленского – освободить из мест заключения уголовников с боевым опытом. При этом совершенно не важно за какие тяжкие или особо тяжкие преступления было назначено наказание, главное желание воевать. Этот процесс начался сразу после объявления решения президента, еще в конце февраля.

По заявлению прокурора Офиса генпрокурора Андрея Синюка, речь идет о большом количестве лиц, находящихся под стражей или отбывающих наказание по всей стране, учитывается «искреннее раскаяние». Кто хоть раз общался с «сидевшим» не даст соврать, они все невинные жертвы оговора, а уж как убедительно они разыгрывают раскаяние в стенах суда – достойно Оскара. На самом деле подавляющее большинство из них хладнокровные душегубы, которые больше всего на свете ценят только «волю» и ради ее обретения готовы на все. Где будут эти вооруженные граждане после войны не известно, как и сомнителен тот факт, что обретя долгожданную свободу все из них кинутся погибать в бою за Украину.

Среди искренне раскаявшихся Сергей Торбин, который организовал душ из концентрированной серной кислоты херсонской активистке Екатерине Гандзюк, которая между прочим подвергала силовые органы резкой критике за их бездействие в борьбе с пророссийскими ячейками в регионе. В его благие намерения так сильно поверили, что разрешили ему сколотить банду прямо из числа указанных им заключенных. Слова Торбина оказалось достаточно для освобождения любого, на кого он укажет.

Бывший младший лейтенант 72-й бригады ВСУ Дмитрий Балабуха, который еще в 2018-м не поленился сходить купить нож, чтобы среди бела дня зарезать ножом в спину простого повара Руслана Юрченко, за то, что ему, участнику АТО, сделали замечание. И сидеть бы ему до 2026 года, но он также искренне раскаявшийся и поэтому освобожден. Мысли, что ему просто нравится убивать, никому в голову не пришло. Про то, что ему при этом не обязательно идти убивать врага рискую жизнью, а можно просто мочить мирных людей на остановке тоже власти не подумали.

Представить где сейчас находятся такие персоны как комбаты «Торнадо» и «Донбасса» Руслан Онищенко и Семен Семенченко просто невозможно. Ведь им дали полную свободу действий и вооружили до зубов.

Но вооружили не только бандитов, а вообще всех желающих. Людям раздавали оружие бесконтрольно и неподотчетно. Латентные садисты и психопаты теперь имеют все возможности дать волю своим фантазиям, как это собственно уже и происходит.

У этой медали есть и другая сторона. Очень почетно защищать Родину, это очень и очень правильно и хорошо, но это должна делать профессиональная армия и она у нас есть. Наших военных много лет готовили под стандарты НАТО, проводили совместные учения, уверяли нас, что наша армия самая сильная в мире, поставляли обмундирование и вооружение, а теперь хотят чтобы учителя и продавцы выходили с оружием, с которым не умеют обращаться, против подготовленной профессиональной армии? Выходите, сопротивляйтесь, применяйте коктейли молотова, орет Гордон, только откуда, из Львова или уже из Польши? Алексей Гончаренко быстренько фоткается с оружием и бежит строчить новые твиты. Мирные жители должны помогать друг другу прежде всего выжить. Призывать мирных становиться пушечным мясом – это не правильно. Правильно выжить и продолжать трудиться там где это еще возможно.

Но Зеленский обратился не только к уголовникам и бабулькам, за спокойствие Европы предлагается повоевать и иностранцам. В конце февраля Зеленский объявил о создании Интернационального легиона, который должен был сражаться в составе территориальной обороны. Сбор иностранных добровольцев осуществлялся в Международном центре миротворчества и безопасности на Яворовском полигоне, который был разрушен 13 марта. Те, иностранцы кто выжил после ракетной атаки и расхотел воевать, сбежали в Польшу. Там же сейчас создан новый центр по подготовке добровольцев для последующей отправки в Украину.

Так что мирному населению сейчас надо думать как сохранить жизнь, не попасть врагу и не угодить в лапы вооруженных и привычных убивать уголовников.