Осуждение агрессии оккупантов Западом

Рашисты обстреливают мирных жителей, разрушают памятники культуры, уничтожают церкви. 13 марта был нанесен ракетный удар по Международному центру по поддержанию мира и безопасности в Яворве. Один из американских журналистов был убит, другой ранен. Авиаудар был нанесен по роддому и детской больнице Мариуполя. Кроме того, оккупанты атакуют детские сады, школы, детдома.

На Западе прекрасно знают о преступлениях рашистов. Однако реакция одна – осуждение, требование прекратить жестокость и войну. В какой момент оккупанты решат прислушаться к таким “осуждениям и требованиям”? Какого ответа или действия ждут страны НАТО? Их слова действуют на “бункерного” как дуновение воздуха против большого пожара. Это даже звучит нелепо.

Единственное полезное свойство подобных заявлений западных представителей является видимость проблемы. Таким образом, они подчеркивают, что все видят и ничто не пройдет незамеченным. Также, обращая внимания и выражая “осуждение”, Запад доносит до широких масс в Европе о произошедшем.

Но на этом смысл их высказываний заканчивается. Их слова не помогают сохранить жизнь украинцам, не заставляют рашистов развернуться и поехать домой и уж тем более не вынудят “плешивого” прекратить войну. Если Запад не намерен вводить свои войска, то логичней было бы за каждое военное преступление предоставлять украинским военным тот вид вооружения, который смог бы предотвратить будущие такие же удары. Или, хотя бы, вводить новые ограничения, чтобы не оставлять безнаказанным рашистов. А цену их запугивания и “осуждения” уже ощутили все украинцы, ведь именно бездействие и пустые слова Запада позволили оккупантам совершить полномасштабное вторжение в Украину.