Оружие массового уничтожения – как инструмент убийства

Полезно иногда ознакомиться с пресс-релизами Государственного департамента США. Бывает прелюбопытнейшие факты открываются. Вот взять хотя бы сообщение от 12 мая, в котором указано, что США неустанно заботятся об Украине и день и ночь думают как защитить нас от «злонамеренной деятельности России». Прочитать и забыть, но нет, не в этот раз. Все потому, что тематика уж очень настораживающая. Речь идет о тренинге для сотрудников служб внутренней безопасности, правоохранительных органов и служб быстрого реагирования по выявлению и расследованию убийств с применением оружия массового уничтожения.

Далее идут рассуждения о том, что существует реальная угроза «санкционированных правительством» целенаправленных атак с применением ОМУ, о чем свидетельствуют недавние события в Европе.

Мысль, для чего украинцам такие знания, похожа на уравнение без неизвестных. «Кто» понятно – страна агрессор. Виновный уже прямо обозначен в пресс-релизе Госдепа. Причем так и написано!! Для «противодействия злонамеренной деятельности России, такой как использование ОМУ в качестве инструмента убийства». «Где» – в Украине, конкретнее можно сказать исходя из мест расположения секретных американских биолабораторий, которых натыкали не менее десятка по всей стране. Ну может и есть одно неизвестное – «когда». Когда злонамеренная деятельность России перешагнет еще и эту черту. Хотя и со временем, я думаю уже все решено, стоит только посмотреть календарь крупных политических событий этого года. Попытка срыва саммита Крымской платформы, например, отлично подойдет в качестве повода для «атаки».

Будут потом все мировые СМИ кричать «убийца» и тыкать пальцем, а толку чуть. Какая разница какую страну обвинят в итоге, если пострадает мирное население. Хоть и выглядит такой сценарий почти невозможным и даже невероятным, но жертвы взрывов во Всемирном торговом центре, так называемых Башнях-близнецах, всем нам возразят. Уж очень вовремя был совершен теракт, уж очень много «киноляпов» в этом трагическом и кровавом спектакле. Уж очень нужен был весомый повод для принятия глобальных решений. Была начата деятельность АНБ по прослушке телефонных разговоров и вскрытию электронной переписки без санкции суда, США создали коалицию международных сил для борьбы с талибами и отстроили печально-известную тюрьму Гуантанамо, да и много еще чего. Сработал принцип большой ответ на большой вызов. Не повторится ли сценарий?

Хочу чтобы вы уловили главное, США провели тренинг не по защите мирного населения от возможного применения оружия массового уничтожения и даже не по действиям по минимизации или ликвидации последствий, они научили наших правоохранителей где искать улики и как их протоколировать.

Скажете, что провернуть такое злодеяние никто не сможет? Вспомните одеяла, зараженные оспой с форта Питт. В XVIII веке данные «лайфхаки» сработали безотказно, зачем отказываться от рабочих методик сейчас? Цель оправдывает средства. Тем более когда идет игра больших политических фигур, никто не будет считать сколько пешек было сброшено с доски… 11 сентября их было 2977 человек.