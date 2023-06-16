15:29 28 мая Киев, Украина

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что зерновая сделка вновь продлена и теперь зерно будет вывозиться не только из Одессы, но и из Николаева, а также Ольвии.

Естественно такая новость вызвала бурю негодования среди z-общественности. Какими только словами не называли свое руководство россияне. Новость о продлении зерновой сделки появилась еще и вскоре после атаки беспилотников по одной из башен Кремля, которую пропаганда приписала к заслугам ВСУ.

Россияне так часто удивляются, почему их любимый Путин все терпит и терпит, вроде бы и “красных линий” эти “гейропы” с “пиндосами” и “хохлами” напересикали на несколько «Сарматов», а он все “глотает и глотает”. На самом деле бункерный настолько сильно себя дискредитировал, что в его угрозы уже никто не верит. Более того, его пристарелые мозги соображают, что произойдет в случае нарушения международных договоренностей, гарантами безопасности которых является блок НАТО. Вот Путин и продолжает терпеть и стерпит еще столько, сколько потребуется. И даже атаки на Белгородскую и Брянскую области стерпит, и уничтожение Крымского моста стерпит, и возвращение Крыма под контроль Украины и даже утрату нескольких областей, которые находятся в международно-признанных границах.