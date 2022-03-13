Опрос: определена пятерка лидеров среди партий

15:18 20 октября Киев, Украина





За партию "Слуга народа" готовы проголосовать 16,7% тех, кто определился и имеет однозначное намерение прийти на выборы, за "Оппозиционная платформу — За жизнь" — 13,5%, "Европейскую солидарность" — 13,2%, "Батькивщину"- 8,6% и "За будущее" - 7,4%.



Не преодолевают 5% проходной барьер партия "Наш край" (4,0%), Радикальная партия Олега Ляшко (3,3%), УДАР Виталия Кличко (2,7%), ВО "Свобода" (2,3% ), партия Шария (1,9%), "Предложение" (1,6%), "Голос" (1,4%), "Сила и честь" (1,2%), "Победа Пальчевский" (0, 9%).



О своем участии в местных выборах заявили 61% опрошенных. 18% затрудняются (50/50), еще 7% — возможно примут участие, 13% — маловероятно. Социологическая группа Рейтинг провела независимый социологический опрос , по результатам которого можно судить о лидерах и аутсайдерах среди политических партий на местных выборах 2020.За партию "Слуга народа" готовы проголосовать 16,7% тех, кто определился и имеет однозначное намерение прийти на выборы, за "Оппозиционная платформу — За жизнь" — 13,5%, "Европейскую солидарность" — 13,2%, "Батькивщину"- 8,6% и "За будущее" - 7,4%.Не преодолевают 5% проходной барьер партия "Наш край" (4,0%), Радикальная партия Олега Ляшко (3,3%), УДАР Виталия Кличко (2,7%), ВО "Свобода" (2,3% ), партия Шария (1,9%), "Предложение" (1,6%), "Голос" (1,4%), "Сила и честь" (1,2%), "Победа Пальчевский" (0, 9%).О своем участии в местных выборах заявили 61% опрошенных. 18% затрудняются (50/50), еще 7% — возможно примут участие, 13% — маловероятно.



• В случае обострения ситуации с коронавирусом принять участие в выборах готовы 51%, 21% затрудняются (50/50), 9% — возможно, придут на участки, 17% — маловероятно. За последние две недели увеличилось количество тех, кто готов прийти на участки даже в случае обострения эпидемии.



• 58% опрошенных отметили, что уже определились, за кого голосовать, 40% — не определились. Среди тех, кто отметил, что обязательно придет на участки, определились с выбором — 73%. Относительно высокий уровень определенности — среди самых старших.



Опрос проводился среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Всего опрошено 5 тысяч респондентов методом CATI (computer-assisted telephone interviews — телефонные интервью с использованием компьютера, на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров).



Сроки проведения: 16-19 октября 2020.