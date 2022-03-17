Опрос: Мнение украинцев о состоянии дорог

21:16 21 октября Киев, Украина





76% украинцев заметили улучшение состояния дорожного покрытия и увеличения объема ремонтных работ на протяжении прошлого года. В 2018 году так считал 61% украинцев, свидетельствуют данные



46% опрошенных считают, что улучшение состояния дорог – заслуга местной власти. 29% считают, что это заслуга президента Украины. Всего 3% считают, что это заслуга премьер-министра и 2% – Верховной Рады. За последние три года значительно выросло количество тех, кто видит заслугу президента в улучшении дорог, отмечает Рейтинг.



67% опрошенных заметили улучшение качества на дорогах межобластного сообщения. 63% – заметили это в своем районе, а 62% – в своем населенном пункте.



56% респондентов считают, что при президенте Зеленском ремонтируется больше дорог, чем при Порошенко (за него проголосовали 13%). 18% считают, что ремонт дорог происходит одинаково, как при Порошенко, так и при Зеленском.



Сравнивая всех президентов Украины, 41% опрошенных считают, что больше всего дороги ремонтируют при нынешнем президенте Украины. 15% считают, что больше дорог ремонтировалось во время каденции Петра Порошенко. 11% считают, что дороги больше ремонтировали при Януковиче, 8% – при Кучме, 3% – при Ющенко и 2% – при Кравчуке.



/>Группа Рейтинг проводила опрос 8-10 октября 2020 года среди населения Украины возрастом старше 18 лет. Опрос проводился во всех областях, кроме временно оккупированных территорий. Всего было опрошено 3000 респондентов по методу CATI (телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности опроса с вероятностью 0,95 не более 1,8%



По данным опроса группы Рейтинг, в октябре 2019 года почти 40% украинцев заметили улучшение состояния дорог. В 2017-2018 годах хорошие дороги считались заслугой местной власти и премьер-министра, в 2020 – местной власти и президента, заявили в группе Рейтинг.76% украинцев заметили улучшение состояния дорожного покрытия и увеличения объема ремонтных работ на протяжении прошлого года. В 2018 году так считал 61% украинцев, свидетельствуют данные соцопроса социологической группы Рейтинг.46% опрошенных считают, что улучшение состояния дорог – заслуга местной власти. 29% считают, что это заслуга президента Украины. Всего 3% считают, что это заслуга премьер-министра и 2% – Верховной Рады. За последние три года значительно выросло количество тех, кто видит заслугу президента в улучшении дорог, отмечает Рейтинг.67% опрошенных заметили улучшение качества на дорогах межобластного сообщения. 63% – заметили это в своем районе, а 62% – в своем населенном пункте.56% респондентов считают, что при президенте Зеленском ремонтируется больше дорог, чем при Порошенко (за него проголосовали 13%). 18% считают, что ремонт дорог происходит одинаково, как при Порошенко, так и при Зеленском.Сравнивая всех президентов Украины, 41% опрошенных считают, что больше всего дороги ремонтируют при нынешнем президенте Украины. 15% считают, что больше дорог ремонтировалось во время каденции Петра Порошенко. 11% считают, что дороги больше ремонтировали при Януковиче, 8% – при Кучме, 3% – при Ющенко и 2% – при Кравчуке.проводила опрос 8-10 октября 2020 года среди населения Украины возрастом старше 18 лет. Опрос проводился во всех областях, кроме временно оккупированных территорий. Всего было опрошено 3000 респондентов по методу CATI (телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности опроса с вероятностью 0,95 не более 1,8%По данным опроса группы Рейтинг, в октябре 2019 года почти 40% украинцев заметили улучшение состояния дорог.



В мае 2020 года президент Зеленский заявил, что в 2020 году будет построено в девять раз больше дорог, чем в прошлом.



Украина потратит в этом году на дороги около 129,3 млрд грн ($4,6 млрд). Деньги идут из государственного и местных бюджетов, на строительство привлекают кредиты под госгарантии, средства от ЕБРР и Всемирного банка, а также – часть от выигранных Нафтогазом у Газпрома $3 млрд. Подробнее об этом читайте тут.