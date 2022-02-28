Опрос: более 70% россиян не хотят делать прививку от COVID-19

19:16 05 Октябрь Киев, Украина

"Единая Россия" провела онлайн- опрос , в нем участвовали около 20 000 человек.



Большинство опрошенных россиян не готовы делать прививку от коронавирусной инфекции – таковых 73%. Согласны на вакцинацию 23%, еще 4% опрошенных заявили, что уже переболели Большинство опрошенных россиян не готовы делать прививку от коронавирусной инфекции – таковых 73%. Согласны на вакцинацию 23%, еще 4% опрошенных заявили, что уже переболели COVID-19 и прививка им не нужна.



Абсолютное большинство опрошенных – 93% – заявили, что вакцинация должна быть добровольной. О том, что прививать людей нужно в обязательном порядке, сказали 7% участников опроса.



На вопрос, какой вакциной они хотели бы воспользоваться – отечественной или зарубежной, четверть респондентов выбрали бы российский препарат, 13% предпочли бы иностранный. 63% опрошенных заявили, что им не важно, где произвели вакцину, главное – ее эффективность.



В начале сентября, согласно исследованию Высшей школы экономики, более 45% опрошенных россиян заявили, что никогда не будут делать прививку против коронавирусной инфекции – вне зависимости от того, российского производства эта вакцина или иностранного.



Ранее, по данным опроса "Левада-центра", о готовности привиться российской вакциной "Спутник V" заявили 38% респондентов, при условии, что вакцинация будет бесплатной и добровольной. Большинство же – 54% – к вакцинации не готовы.



Российская вакцина от COVID-19, разработанная Центром Гамалеи Минздрава России, была официально зарегистрирована 11 августа, став тем самым первой зарегистрированной вакциной от коронавируса нового типа в мире. При этом к моменту регистрации она прошла только 2 фазы клинических испытаний, то есть была испытана на нескольких десятках людей.



На стадии испытаний находится также вторая российская вакцина — от Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор".

Минздрав России выдал разрешение на проведение клинических испытаний еще одной вакцины, разработанной в центре имени Чумакова.

К регистрации в России готовятся и две иностранные вакцины: китайская Sinopharm и шведско-британская AstraZeneca.