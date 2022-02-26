Оправдывает ли себя практика назначения в набсоветы иностранцев

19:32 02 Октябрь Киев, Украина

В Украине укоренилась практика привлекать в наблюдательные советы граждан других государств, и очень часто эти люди не имеют опыта работы, но хотят огромные работы.

Заслуженный экономист Украины, народный депутат V-VI созывов Алексей Плотников поделился мнением, оправдывает ли себя такая практика.





Недавно член наблюдательного совета "Укрзализныци" Андерс Ослунд завил, что оставляет этот пост. Среди причин назвал чрезмерные юридические риски, невыполнение требований членов набсовета руководством "Укрзализныци", невыплата зарплат с апреля. Тенденцию назначать в набсоветы украинских компаний иностранцев проанализировал доктор экономических наук, профессор, заслуженный экономист Украины, народный депутат V-VI созывов Алексей Плотников:

"Ситуация с участием в наших набсоветах иностранцев - очень неоднозначная. Как с аналогичным их назначением в правительство. Был период, когда почему-то считалось, что в украинскую исполнительную власть нужно пристраивать как можно больше граждан иностранных государств. В итоге в Украине работали интересные персонажи, которые на родине не имели успехов.

То же касается и набсоветов. Может, идея была неплохая - специалисты со стороны, которые бы оценивали непредвзято. Но это должны быть именно специалисты! Те, кто прекрасно разбирается в отраслях, куда их назначают. А в набсовет той же УЗ назначали иностранцев, которые не имели никакого отношения к железной дороге. Тот же Ослунд последние лет 30 известен как поборник западного либерализма. И имеет весьма условное отношение к экономике как таковой. И – никакого отношения к железной дороге – перевозки, обслуживанию пассажиров и так далее…



Думаю, что в набсовете УЗ, а также в аналогичных структурах других госпредприятий, должны доминировать граждане Украины. Профессионалы в соответствующих отраслях, а не активисты или, условно говоря, друзья Офиса президента.



Иностранцы, в принципе, тоже возможны. Но, опять же, чтобы это были именно специалисты по данной теме.



Что касается их зарплат – вопрос весьма чувствительный. С моей точки зрения, они должны быть на уровне коммерческого сектора. Где вряд ли есть такие большие зарплаты, которые получают у нас в ряде набсоветов госпредприятий".