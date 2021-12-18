Оппозиция намерена “создать” сильного премьера и слабого президента

20:03 03 Декабрь Киев, Украина

Украинский политолог Андрей Золотарев считает, что оппозиция намерена воспользоваться энергетическим кризисом, для расшатывания позиции президента Владимира Зеленского. “Они рассчитывают на остановку предприятий, на веерные отключения, на негативный сценарий. А дальше они будут искать самые слабые звенья. Дальше политический кризис, либо новая коалиция, и они будут вести дело к досрочным выборам в Верховную Раду. Чтобы ослабить позиции президента”, - предположил Золотарев.

Сейчас Зеленский имеет монобольшинство в Верховной Раде – 200 человек, это те депутаты, которые останутся верны президенту. Оппозиция намерена, как минимум, “переполовинить” количество депутатов, чтобы огласить досрочные парламентские выборы и отставку Зеленского.

Зима станет решающим периодом в борьбе президента и олигархов. В этом противостоянии, не исключено, объединение ранее конкурирующих владельцев крупного бизнеса, для смещения Зеленского, который намерен лишить их безнаказанной монополии.