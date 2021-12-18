Оппозиция намерена “создать” сильного премьера и слабого президента

Украинский политолог Андрей Золотарев считает, что оппозиция намерена воспользоваться энергетическим кризисом, для расшатывания позиции президента Владимира Зеленского. “Они рассчитывают на остановку предприятий, на веерные отключения, на негативный сценарий. А дальше они будут искать самые слабые звенья. Дальше политический кризис, либо новая коалиция, и они будут вести дело к досрочным выборам в Верховную Раду. Чтобы ослабить позиции президента”, - предположил Золотарев.

Сейчас Зеленский имеет монобольшинство в Верховной Раде – 200 человек, это те депутаты, которые останутся верны президенту. Оппозиция намерена, как минимум, “переполовинить” количество депутатов, чтобы огласить досрочные парламентские выборы и отставку Зеленского.

Зима станет решающим периодом в борьбе президента и олигархов. В этом противостоянии, не исключено, объединение ранее конкурирующих владельцев крупного бизнеса, для смещения Зеленского, который намерен лишить их безнаказанной монополии.