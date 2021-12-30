Оппозиция Беларуси не хочет революцию, как в Украине

Валерий Цепкало, который также баллотировался на пост Президента Беларуси заявил, что белорусская оппозиции не желает повторения украинского сценария революции.
"Как раз украинский сценарий мы не хотим реализовывать. Произошла революция и эта революция произошла вне рамок электорального цикла",- сказал Цепкало.
По его словам, белорусская оппозиция сосредоточена на том, чтобы страны Запада признали Светлану Тихановскую законно избранным президентом страны.
Также он считает, что Беларуст сейчас не имеет возможности и не должна стремиться войти в Евросоюз.
Это бы повлекло массовый исход населения из страны, "мы потеряем половину населения Беларуси, если зададимся такой целью", считает оппозиционер.
При этом он отметил необходимость выстраивать с зарубежными соседями и другими странами партнерские отношения.
Напомним, в Беларуси начал работу Координационный совет по передаче власти. На его членов завели дело по статье о захвате власти и вызвали на допрос.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии