Оппозиция Беларуси не хочет революцию, как в Украине

13:01 21 Август Киев, Украина

Валерий Цепкало, который также баллотировался на пост Президента Беларуси заявил, что белорусская оппозиции не желает повторения украинского сценария революции.

"Как раз украинский сценарий мы не хотим реализовывать. Произошла революция и эта революция произошла вне рамок электорального цикла",- сказал Цепкало.

По его словам, белорусская оппозиция сосредоточена на том, чтобы страны Запада признали Светлану Тихановскую законно избранным президентом страны.

"Мы пытаемся убедить мировое сообщество, что ее надо признать, несмотря ни на что, что ситуация Венесуэлы, двоевластия - эта ситуация для Беларуси будет совершенно по другому сценарию разворачиваться. Но это сделать в принципе возможно", - сказал Цепкало.

Также он считает, что Беларуст сейчас не имеет возможности и не должна стремиться войти в Евросоюз.

Это бы повлекло массовый исход населения из страны, "мы потеряем половину населения Беларуси, если зададимся такой целью", считает оппозиционер.

При этом он отметил необходимость выстраивать с зарубежными соседями и другими странами партнерские отношения.

"Мы просто обязаны. Обязаны рассматривать и Германию, Великобританию, США, Канаду и другие страны как важный для нас источник инвестиций и знаний. Мы должны быть открыты ко всем и не рассматривать в категории "или-или", а рассматривать в категории "и-и", - сказал Цепкало.

Напомним, в Беларуси начал работу Координационный совет по передаче власти. На его членов завели дело по статье о захвате власти и вызвали на допрос.