Операция с Вагнером - это фейк российских спецслужб - Андрей Ермак

В своем недавнем интервью Андрей Ермак рассказал о реальном положении дел с задержанием вагнеровцев в Беларуси. По его словам, история с задержанием наемников из ЧВК Вагнера в Беларуси накануне президентских выборов обросла слишком большим количеством фейков и художественных домыслов.
По его мнению, это тот случай, когда политики и журналисты, желая получить, кто "лайки" в Фейсбуке, а кто – какие-то политические дивиденды, используют пропаганду против Украины, и вольно или невольно принимают в ней участие.
Ермак отметил, что представители различных ведомств - разведки, СБУ, Офиса генпрокурора - "дали четкий и открытый ответ обо всем, что происходило вокруг так называемой "операции вагнеровцев".
Глава ОП напомнил, что историю об "операции" украинских и американских спецслужб начал журналист Юрий Бутусов, а потом эту информацию повторил президент России Владимир Путин.
Также Ермак отметил, что появление "вагнеровцев" в Беларуси перед выборами было неслучайно.
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