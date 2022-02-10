Операция с Вагнером - это фейк российских спецслужб - Андрей Ермак

11:25 19 Сентябрь Киев, Украина

В своем недавнем интервью Андрей Ермак рассказал о реальном положении дел с задержанием вагнеровцев в Беларуси. По его словам, история с задержанием наемников из ЧВК Вагнера в Беларуси накануне президентских выборов обросла слишком большим количеством фейков и художественных домыслов.

"Детективная история, которая выдумана от самого начала и до конца. Взято несколько фактов из реальности, добавлены художественные выдумки, и создалась масштабная история, которая действительно впечатляет", - сказал он

По его мнению, это тот случай, когда политики и журналисты, желая получить, кто "лайки" в Фейсбуке, а кто – какие-то политические дивиденды, используют пропаганду против Украины, и вольно или невольно принимают в ней участие.

"Поэтому сегодня очень важной является идея создания в Украине центра противодействия пропаганде. Такая идея, я уверен, будет поддержана нашими партнерами, которые тоже ощущают в современном мире влияние на себе этой пропаганды, "фейков", которые вбрасывают в информационное пространство", - добавил он.

Ермак отметил, что представители различных ведомств - разведки, СБУ, Офиса генпрокурора - "дали четкий и открытый ответ обо всем, что происходило вокруг так называемой "операции вагнеровцев".

Глава ОП напомнил, что историю об "операции" украинских и американских спецслужб начал журналист Юрий Бутусов, а потом эту информацию повторил президент России Владимир Путин.

Также Ермак отметил, что появление "вагнеровцев" в Беларуси перед выборами было неслучайно.