Опасная иллюзия безопасности. Киргизско-таджикский пограничный конфликт подтвердил бесполезность ОДКБ.

Очевидным является тот факт, что ОДКБ, по истечению 20 лет так и не смогла справиться с ролью регионального миротворца. Более того, игнорируя ранее провозглашённые цели по «укреплению мира, международной и региональной безопасности и стабильности, защиты на коллективной основе независимости, территориальной целостности и суверенитета государств-членов» ОДКБ все чаще используется Российской Федерацией в качестве инструмента манипуляции и продвижения идеологии «русского мира» на территории стран-участников.

Факты враждебного отношения Москвы к своим соседям по Организации Договора о коллективной безопасности подробно изложены на примере армяно-азербайджанского конфликта в предыдущей публикации «РФ СНОВА ПЛАНИРУЕТ АННЕКСИРОВАТЬ АРМЕНИЮ» .

Немного истории. Начало ОДКБ было положено 15 мая 1992 года подписанием в Ташкенте рядом стран бывшего соцлагеря так называемого Договора о коллективной безопасности. Весьма символично, что 14 мая 1955 года в Польше был подписан Варшавский договор, оформивший создание военного союза европейских социалистических государств при ведущей роли СССР — Организации Варшавского договора. После смещения в 1989—1990 годах коммунистических режимов в странах Центральной и Восточной Европы 1 июля 1991 года в Праге подписали Протокол о полном прекращении действия Договора.







ОДКБ иногда называют евразийским НАТО. Это весьма сомнительное сравнение: даже по внешним параметрам между ними нет ничего общего. НАТО – это 30 членов, ядро альянса составляют самые развитые экономики мира, ОДКБ – шесть ослабленных постсоветских государств. В плане финансирования ОДКБ и НАТО – это Давид и Голиаф: бюджет ОДКБ в 500 с лишним раз меньше, чем бюджет НАТО. Аналогичный разрыв в численности военного контингента.

Сравнивать их в организационном плане – это всё равно что сравнивать детский сад с большой корпорацией: в ОДКБ нет ни работающих на постоянной основе разведки и оперативного штаба, ни развитой структуры управления, ни стандартов вооружений – словом, ничего из того, на чём держится мощь НАТО.

В 2012 году Узбекистан приостановил членство в ОДКБ и стал наращивать сотрудничество с США, западноевропейскими странами и КНР. В тоже время, представители Кыргызстана также все чаще высказывают сомнения в целесообразности дальнейшего пребывания в составе ОДКБ:

Айбек Осмонов, депутат Жогорку Кенеша: «В принципе считаю, нам не нужно присоединение к организации, совершившей такую несправедливость» — Ни одно государство из членов ОДКБ не сказало своего слова, не посмотрело справедливо в то время, как одно государство абсолютно открыто нападает с военной техникой на второе государство. Какое предложение, реакцию мы можем сделать на это или же останемся сидеть молча? Тогда нужна ли нам столь бесполезная организация? Разумеется, нет. Тогда зачем мы входили в ОДКБ? В принципе считаю, нам не нужно присоединение к организации, совершившей такую несправедливость.

Сабырбек Муканбетов, политический аналитик: «ОДКБ нужна не столько маленьким государствам, как наше, а в первую очередь нужна русским» — ОДКБ – это договор, созданный между государствами, называющимися самыми близкими союзниками. По положению, если внешние силы нападут на кого-то в ОДКБ, то это приравнивается к нападению на всех членов, все обязаны объявить войну агрессору и воевать. Эта организация ОДКБ такой же военный блок, как Организация Североатлантической Конвенции (НАТО). Нельзя отрицать, на территории государств, входящих в ОДКБ, в основном обеспечивается мир. У государств — членов ОДКБ имеются также взаимные союзнические обязательства, например, не нападать друг на друга. Таджикская сторона вопреки союзничеству нарушила тот договор, вторглась с вооруженными силами на нашу землю. С использованием артиллерии, минометов, вертолета убивала граждан, разрушила, сожгла дома, общественные объекты, за два дня совершила бесчеловечные деяния, выходящие за пределы. Поступила не как союзник, а как враг. Это событие произошло при председательстве Республики Таджикистан в ОДКБ, когда в Душанбе проходил саммит совета безопасности ОДКБ. Интересно, что члены организации разошлись молча, будто воды в рот набрали, особенно интересно молчание подвергшейся агрессии кыргызской стороны. В этом событии целиком ОДКБ, считающаяся ее главой Россия, очередной председательствующий член Республика Таджикистан подверглись чрезвычайно большим репутационным потерям. С точки зрения мирового сообщества, появилось большое сомнение в эффективности ОДКБ. И до этого в Нагорно-Карабахском конфликте ОДКБ не смогла сыграть никакой решающей роли. Вследствие этого стал актуальным вопрос «нужна или нет ОДКБ?», зарождается недовольство народов государств — членов организации. Разоблачилось, что ОДКБ есть только на бумаге, а в реальности нет. Много слов говорится: «Не нужна! Надо распустить! Мы выйдем!». Легко выйти, распуститься, нелегко восполнить появившуюся на ее месте пустоту. Судьбу ОДКБ должны решить ее члены. В первую очередь вопрос ребром надо ставить перед Россией, изображающей себя крутой. ОДКБ нужна не только таким маленьким членам, как мы, а в первую очередь нужна русским. Если русские не прекратят свое бездумное отношение к союзникам, то будет усиливаться тенденция: «Мы выйдем, к другому присоединимся, зачем нужна бесполезная организация?». Если ОДКБ рассыплется, тогда буферные зоны сузятся, Россия ослабеет. И у нас усилится опасность. Поэтому в любом случае, как говорится, чем ничего, пусть будет хоть такое, сейчас ОДКБ нужна. Надо сесть рядом, напрямую посоветоваться, исправить недостатки, и превратить во влиятельную, а самое основное, гарантирующую безопасность организацию. Кыяз Молдокасымов, историк: «Руководителю Кыргызстана президенту Жапарову следовало бы направить решительное заявление в отношении этой организации» — То, что Организация договора о коллективной безопасности (ОДКБ) не выступила с обвинением военной агрессии Таджикистана в Баткене, раскрыло ее лицо. К тому же, к большому сожалению, в этом году Таджикистан председательствует в данной безжизненной организации, работающей только в интересах одного государства. Окончательно уничтожило доверие к организации также молчание стран — членов организации. Поэтому руководителю Кыргызстана президенту Жапарову следовало бы направить решительное заявление в отношении этой организации.

Асыкбек Оморов, исследователь истории: «Еще больше раздражения у народа вызвало участие одного лишь Эмомали Рахмонова из стран СНГ на параде Победы 9 Мая» — Стало скверным делом, что ОДКБ, видя, зная об этом кровавом событии, не присмотрелась, промолчала. У каждого человека появилась мысль «кому нужна такая организация?». С одной стороны, узналось, что эти дела стали мероприятием, организованным Российской Федерацией, специально подстрекавшей Республику Таджикистан. Еще больше раздражения у народа вызвало участие одного лишь Эмомали Рахмонова из стран СНГ на параде Победы 9 Мая. Мысль «похоже, обе стороны объединились и сделали дело» появилась у каждого человека, вызвала раздражение у народа.

Нургазы Анаркулов, журналист: «Почему наш представитель в ОДКБ тотчас не обвинил Таджикистан в агрессии, не потребовал рассмотреть этот вопрос?» — Говоря открыто, для большинства из нас стало неожиданностью открытое нападение Таджикистана, агрессивная атака на кыргызскую землю в процессе прохождения саммита Организации договора о коллективной безопасности. Мы не поняли. Прибывшие на саммит ОДКБ разговаривали, вместе фотографировались как ни в чем не бывало, а потом разъехались. В особенности нас возмутило прохладное отношение России, которой эта организация необходима как воздух и вода, что не сподобилась одернуть таджикскую власть. Объявленные при создании организации цели разбиты в пух и прах, исчезли. Полностью нарушены пункты договора, подписанные государствами-членами. Простите, дерьма не стоит в нем пакт о взаимном ненападении. Из-за этого не только в нашей стране, но и в других государствах-членах народ тоже ставит вопрос о необходимости организации. Следовательно, Россия использует ОДКБ только в нужном себе случае, а когда беда настигает других, то царит могильное молчание. В реальности саммит должен был прерваться, а участвующие в нем главы делегаций должны были обсудить события на кыргызско-таджикской границе, сделать заявление. Это первое. Во-вторых, почему наш представитель в ОДКБ тотчас не обвинил агрессию Таджикистана, не потребовал рассмотреть данный вопрос? Коль не справился с этим делом, похоже, он недоумок, просто получающий зарплату. Само собой, таджикская власть воспряла духом от молчания ОДКБ, она использовала тяжелое вооружение. Следовательно, должна опомниться и кыргызская власть. До каких пор мы будем тряпкой держав? Если примем политическое решение и выйдем, только тогда с нами будут считаться. Пока не будет сделан такой открытый шаг, мы продолжим оставаться униженными. Не нужна нам такая организация, не стоящая гроша ломаного.

Адилет Айтикеев, журналист: «Организации как ОДКБ, ЕврАзЭс созданы только для контроля нашей свободы» — Не нужно такой организации. Организации как ОДКБ, ЕврАзЭс созданы только для контроля нашей свободы. Какой-то пользы я не вижу. Адиль Турдукулов, гражданский активист: «Мы являемся оружием России» — Ваш вопрос очень обоснован. Следует подчеркнуть, эта организация на территории Центральной Азии не предпринимает никаких действий. Мы все видим преимущественно только усиление влияния России в этом регионе. Поэтому эта организация нуждается в реформе. Здесь должна быть создана возможность не только одной России, но и другим членам говорить, доводя свою позицию.

Выводы:

Очевидно, что ОДКБ исчерпал свой потенциал. Единственной возможностью для стран, которые находятся в сфере геополитических интересов РФ является их присоединение к НАТО - военно-политическому блоку, объединяющий большинство стран Европы, США и Канаду. В соответствии с уставными документами Альянса, главная роль НАТО заключается в обеспечении свободы и безопасности стран-членов с использованием политических и военных средств. НАТО придерживается общих для Альянса ценностей демократии, свободы личности, верховенства права и мирного разрешения споров и поддерживает эти ценности во всем евроатлантическом регионе. Основополагающим принципом Альянса является общность взглядов между североамериканскими и европейскими членами НАТО, которые разделяют одинаковые ценности и интересы и преданные делу сохранения демократических принципов, делает нераздельной безопасности Европы и Северной Америки. Альянс стоит на защите своих стран-членов от угрозы агрессии: главным военно-политическим принципом организации является система коллективной безопасности, то есть общих организованных действий всех ее членов в ответ на нападение извне.



