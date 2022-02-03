«Омикрон» опасен для детей

По словам председателя комитета Верховной Рады Украины по здоровью нации, медицинской помощи и медицинскому страхованию Михаила Радуцкого, новый штамм коронавируса «омикрон» продолжает распространяться в стране с молниеносной скоростью. В тоже время, такую динамику ожидали врачи и подчеркивали, что новая волна должна стать последней после того, как все перенесут заболевание «омикроном».

Однако Радуцкий рассказал о самом негативном проявлении нового штамма – тяжелое протекание болезни у детей. По статистике, возраст большинства заболевших из поступающих в больницы детей варьируется от 10 до 14 лет.

“ «Омикрон» имеет гораздо худшую вещь, чем прошлые варианты - им очень тяжело болеют дети, чего не было - при тех штаммах дети практически не болели. Но сегодня дети, к сожалению, очень тяжело переносят «омикрон». И мы это видим по загруженности кроватей. Если взрослая кровать в целом по стране загружена чуть более 30%, то детская кровать, к сожалению, загружена в некоторых регионах на 70-80%”, - рассказал Радуцкий.

Такая тенденция просто обязывает Минздрав Украины начать вакцинировать детей также как и взрослых. Тесты, а также практики показали, что прививки для детей не опасны. Они помогают подрастающему поколению либо вовсе не заражаться COVID-19, либо крайне легко переносить болезнь.

При условии, что «омикрон» демонстрирует себя более агрессивно по отношению к младшей возрастной группе, родителям необходимо задуматься о том, чтобы решиться на вакцинацию детей. Об этом следует всерьез задуматься и правительству Украины.