22:26 24 октября Киев, Украина

Неизбежность отступления российских военных с правобережья, кажется очевидным уже всем. Все чаще появляется информация об уходе террористов то с одного населенного пункта Херсонской области, то с другого. Коллаборанты еще неделю назад вывезли свои семьи и сбережения в Крым, а на этой неделе началась и продолжается эвакуация мирного населения из Херсона и ближайших населенных пунктов.

Ранее, в сентябре, появлялась информация о неофициальных переговорах оккупационной группировки войск и украинского командования на юге Украины. Не исключено, что могли быть заключены некоторые договоренности о выходе террористов с правобережной части Херсонской области. Если это так, то разрешение украинской стороны на проведение эвакуации мирного населения, пусть и под руководством террористов, максимально гуманное решение, ведь это исключает потери, как военных, так и гражданских. В пользу этой теории также говорит временная пауза на южном фронте, но не прекращающиеся намеки ВСУ о скором освобождении Херсона.

В тоже время, это лишь теория. По факту – массовый побег оккупантов может свидетельствовать о реальных планах подрыва дамбы Каховской ГЭС. В результате, Днепр разольется, большая часть территорий окажется временно подтоплена, наступление ВСУ приостановится в этом районе на несколько недель. Без преувеличения, это станет техногенной катастрофой серьезных масштабов, на которую способны исключительно террористы.