Оккупанты замедлили процедуру паспортизации

Паспортизация на оккупированных Россией территориях Донбасса замедлила свои темпы. В первую очередь это связывают с введение в силу закона об обязательной сдаче дактилоскопии при получении паспортов марионеточных республик, а также при получении украинцев на захваченных территориях паспортов Российской Федерации. Кроме того, активная выдача документов страны агрессора началась перед выборами в Госдуму РФ. Теперь же выборы прошли и в ускоренном получении паспортов Россия не нуждается.

Кремль не слишком заинтересован в присоединении захваченных им восточных земель Украины. В России также не слишком заинтересованы в благополучии граждан ОРДЛО. Как люди, так и оккупированные территории используются Кремлем для лоббирования своих вопросов в диалогах с Западом. Выбирая российскую сторону, украинцы, проживающие на оккупированных территориях рискуют остаться у “разбитого корыта”, точно также, как жители молдавского Приднестровья. Ситуация с паспортизацией на Донбассе доказывает, что Россия не хочет, чтобы украинские территории входили в состав РФ, а люди становились гражданами России.