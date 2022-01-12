Оккупанты в панике: 12 граждан Украины хотят наказать за «блокаду Крыма»

Об этом сообщил «вице-спикер» «парламента» оккупированного Крыма Ефим Фикс, а именно, что рабочая парламентская группа в четверг, 29 апреля обратилась в ФСБ и Следком РФ с просьбой возбудить уголовное дело в отношении 12 граждан Украины «за водную блокаду» полуострова.

К числу «виновных» оккупанты зачислили: экс-депутаты Рады Андрей Сенченко и Рефат Чубаров, Игорь Луценко и Владимир Парасюк, действующий Мустафа Джемилев, бизнесмен и бывший вице-премьер крымского правительства Ленур Ислямов, бывший постпред главы Украины Борис Бабин, бывший украинский лидер Петр Порошенко, экс-президент Украины Леонид Кравчук, экс-руководитель госагентства водных ресурсов Украины Василий Сташук, глава Херсонской областной госадминистрации Андрей Путилов и глава районной госадминистрации Геническа Александр Воробьев.

По словам оккупанта Ефима Фикса, речь идет о водной, энергетической, продовольственной и транспортной блокадах.

Странно, очень странно… что непрошеные гости думают, что хозяева своей земли, патриоты своей Родины, своего народа могут причинить вред, ущемить права и свободу своих собратьев, однодумцев, родных, которые проживают на территории Крыма.