Оккупанты сжигают тела убитых в плавильных печах

За несколько дней до начала войны появилась информация о том, что рашисты привезли к границам Украины мобильные крематории. Теперь, они их используют, чтобы не передавать тела погибших оккупантов родным, не выплачивать компенсации и скрыть реальные потери на войне.

По словам правозащитника Марка Фейгина, не всех погибших сжигают в печах: “Часть тел передают родным, но часть просто уничтожают вблизи границы. Мобильные крематории плохо справляются с задачей, поэтому оккупанты используют плавильные печи в Ростове”.

Все это делается “во благо великого и ужасного” хозяина Кремля и чтобы информация “о потерях” от Минобороны РФ соответствовала действительности. Но все равно тел приходит много. Тогда почему никто из родных и близких ничего не делает, чтобы противостоять кровавому режиму – не понятно. Видимо, для них это норма, когда даже мертвым человеком, владеет государство, как своей личной собственностью и может безнаказанно сжигать в крематориях или плавильных печах заводов. В этом случае трудно называть людьми тех, кто уничтожает тела и тех, кто спокойно это принимает.