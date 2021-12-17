Оккупанты системно нарушают права крымчан

Оккупационные власти часто применяют к ним нормы регулирования отношений с внешними мигрантами, что влечет за собой ограничения свободы передвижения, трудоустройства и оказания медицинской помощи, а также административные наказания.

Крымская правозащитная группа провела анализ практики применения в Крыму в 2020 году статьи 18.8 КоАП (Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации). Эта статья наиболее часто применяется властями РФ в Крыму для преследования граждан Украины, которые не имеют паспорта РФ.

Крымской правозащитной группой была задокументирована информация о вынесении в “судах” Крыма 718 постановлений о назначении наказания по ст. 18.8 КоАП РФ и изучена информация о результатах 568 из них. “Суды” второй инстанции отменили только 5 таких решений, остальные — остались в силе.

В отличие от 2019 года количество таких дел снизилось, что связано с пандемией СОVID-19 и введением в связи с этим нормы, позволяющей находиться в Крыму после истечения 90 суток с момента прибытия на период действия “режима повышенной готовности” (Указ президента РФ № 274 от 20.04.2020). Эту динамику четко видно на графике вынесения постановлений по ст. 18.8 КоАП в течение 2020 года. Из 718 постановлений 481 было вынесено в январе-марте и декабре.

Из 568 опубликованных постановлений по ст. 18.8 КоАП РФ, по меньшей мере, 312 вынесены в отношении граждан Украины, 138 — в отношении иностранных граждан, а также 118 — в отношении лиц, гражданство которых не удалось определить. Следует отметить, что власти РФ привлекали к ответственности и иностранных граждан, которые на момент оккупации имели украинское разрешение на пребывание на территории Украины.

Все решения, вынесенные по ст. 18.8 КоАП, постановляют наказание в виде штрафа. Общая сумма штрафов по ст. 18.8 КАП РФ в Крыму в 2020 году составила не менее 1 520 000 рублей. Наказание в виде штрафа власти РФ выносили и в отношении граждан Украины, которые после оккупации получили вид на жительство по российскому законодательству, но не подали ежегодное уведомление в ФМС РФ.

Среди 568 изученных постановлений в 170 из них помимо штрафа было назначено дополнительное наказание в виде выдворения из Крыма. В 2020 году минимум 62 решения о выдворении было вынесено в отношении граждан Украины.

Результаты мониторинга КПГ показывают, что в 2020 году наибольшее количество решений о выдворении выносили “суды” Ялты, Алушты, Евпатории, Судака. Как и в 2019 году в рамках мониторинга зафиксирован высокий процент решений о выдворении в судах южного берега Крыма по сравнению с количеством подобных решений в других районах. Например, в Судаке из 10 решений 8 – это постановления о выдворении, тогда как в Красногвардейском районе из 31 решения нет ни одного постановления о выдворении. В Ялте открыто наибольшее количество производств по ст. 18.8 (85 из 718 по всему полуострову), и почти треть из всех решений — выдворение (52 из 171). Также «Ялтинский городской суд» стал единственным в 2020 году судом, в котором выносились решения о принудительном выдворении с помещением в центр содержания иностранцев.

КПГ заявляет, что депортация граждан Украины с оккупированной территории АР Крым и г. Севастополь нарушает нормы международного гуманитарного права, право на свободу передвижения и право на уважение частной и семейной жизни, т к вследствие депортации происходит разлучение с семьями.