Прошло то время, когда можно было завалить врага бесчисленным количеством плохо вооруженных войск и под натиском “пушечного мяса” заставить капитулировать. Повсеместная коррупция привела к большим потерям рашистов и ничтожному обмундированию. Безусловно, украинские военные брали в плен и уничтожали спецподразделения, вооруженные по последнему слову техники, однако рядовые солдаты, в массе своей более 76% не представляют опасности, кроме как для мирного безоружного населения Украины.

Такими же устарелыми оказались и спутники рашистов, доставшиеся им еще со времен СССР.

Самолеты оккупантов не могут уничтожить передвигающиеся цели, а также испытывают трудности в нанесении удара по стационарным объектам, так как используют карты 30 летней давности и систему координат 1942 года. Поэтому, рашисты ищут пророссийских граждан Украины, чтобы те расставляли метки по объектам нанесения ударов или вынуждены отправлять в тыл украинским военным диверсионные группы, чтобы они корректировали артиллерийские и авиационные удары.

Так как у рашистов осталось всего несколько спутников оптического наблюдения, которые вскоре также прекратят свое существование, им приходится полагаться на фото и видео снятые украинскими очевидцами ударов. Поэтому, правительство Украины ввело наказание за распространение подобного рода контента.

Проблемы со спутниковой связью также указывают на то, что оккупанты вынуждены переходить на не защищенные каналы связи, после чего, украинские спецслужбы перехватывают разговоры рашистов.