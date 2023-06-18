Оккупанты признались в подрыве КАХОВСКОЙ ГЭС

Соответствующее сообщение появилось в Telegram канале подразделения.

"Несомненно, подрыв дамбы это экологическая катастрофа, которая в частности не пройдет мимо России. Угроза масштабного наступления противника была очень большой, и Херсонское направление должно было сыграть важную роль в этом наступлении. Как я писал еще в ноябре, в таком случае подрыв неизбежен. Но... Мы немного просчитались, и последствия такого неконтролируемого действия уже в скором времени приведут к значительным потерям территорий", – говорится в сообщении.

Напомним, в октябре 2022 года рашисты из 205 бригады ВС РФ сообщили, что заминировали Каховскую ГЭС и подорвутся в случае продвижения противника.

Ночью 6 июня российские оккупанты взорвали дамбу Каховской ГЭС.. В Укргидроэнерго сообщили, что станция полностью разрушена и восстановлению не подлежит.

Украинские партизаны по движению «АТЕШ» опубликовали список военнослужащих вооруженных сил России, принимавших участие в минировании дамбы Каховской ГЭС.

Список на языке оригинала.

Список военнослужащих 1 батальона 205 мотострелковой бригады, принимавших участие в заминировании каховской ГЭС еще весной прошлого года:



Командир взвода, ст.. лейтенант Рамазанов Рустам Рамазанович

Командир роты, ст. лейтенант Марзаев Валерий Владимирович

Заместитель командира роты по РЛС ст. лейтенант Сосновый Владислав Юрьевич

Командир взвода, ст. лейтенант Гуз Иван Юрьевич

Командир взвода ст. лейтенант Смирнов Олег Владимирович

Командир взвода, лейтенант Подледнев Валерий Алексеевич

командир роты, капитан, Плотников Роман Викторович,

Зам командира роты, ст. лейтенант, Нурмагомедов Забит Камилович



СПИСОК личного состава инженерно-саперного батальона в районе 2 БТГр:

подполковник Щёлоков Максим Александрович

капитан Бибихин Евгений Алексеевич

ст. лейтенант Тарасенко Евгений Сергеевич

ст. прапорщик Гаджикеримов Шахламаз Сулейманович

рядовой Сулейманов Магомедкамиль Ибакович

ст. сержант Султанов Айнув Хамидович

рядовой Гасанов Арсен Лазирович

рядовой Моисеенко Никита Максимович

рядовой Феденков Данил Евгеньевич

рядовой Аветян Гарегин Каренович

мл. сержант Каргаев Шамиль Бесланович

ст. сержант Гамзатов Эдуард Идрисович

ст. сержант Манджиев Павел Андреевич

ст. сержант Рамазанов Расим Зейнутдинович

св. Сержант Меджидов Даир Меджидович

Рядовой Халатов Салим Джабирович

св. сержант Ашурбеков Тимур Хасанбалаевич

Капрал Ганкаев Бекхан Айнутдинович

Капрал Урумов Замир Муратович

Св.. сержант Даудов Заур Магомедович

сержант Болотников Дмитрий Игоревич

сержант Магомедов Руслан Рамазанович

ефрейтор Рублев Олег Сергеевич

мл. сержант Бетин Олег Павлович

ефрейтор Фомин Евгений Сергеевич

мл. сержант Исмаилов Арсен Ахмедович