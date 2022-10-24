Оккупанты прикрываются мирным населением

12:15 24 октября Киев, Украина

Многокилометровая очередь из сотен авто в районе временно оккупированной Васильевки, Запорожской области, остается там с весны. Люди вынуждены сутками ждать разрешения террористов проехать в сторону Запорожья. Некоторые погибают от нехватки еды, медикаментов, перепада температур. Причина проста – живая очередь защищает оккупантов от обстрелов артиллерии и ракет ВСУ.

За все время оккупации, Васильева была атакована украинскими защитниками лишь после получения высокоточных «HIMARS». Живая очередь также не дает возможности начать наступление ВСУ на этом участке, так как неизбежно погибнут многие мирные жители, желающие выехать из-под оккупации.

По сути, люди остаются заложниками. Ужасная, но банальная ситуация, когда имеешь дело с террористами.