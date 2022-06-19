Оккупанты предпочитают суицид возвращению в Украину

Журналист Роман Цимбалюк не один год проработал корреспондентом в России. По его словам, санатории Минобороны РФ Подмосковья переполнены. Оккупанты, с разной степенью тяжести ранениями проходят там реабилитацию и надеются больше никогда не оказаться в Украине. Однако, после того как в одном из заведения командование заявило, что отправит бойцов обратно на фронт, десятки солдат перерезало себе вены.

Война всех меняет. Многие ломаются. Некоторые сходят с ума. Тем не менее, украинские защитники, получая ранения, в большинстве своем рвутся обратно в бой, так как понимают, за что воюют. Российские солдаты, одурманенные пропагандой, приехав в Украину, осознали, что военное и политическое руководство страны их обмануло. Те, кто в действительности хочет воевать, являются меньшинством и, в основном, ими движет сама идея войны, а не те “цели”, которые проповедуют пропагандисты.

Кроме того, нежелание возвращаться свидетельствует о катастрофическом уровне подготовки армии агрессора. Перерезав себе вены, солдаты сделали выбор между легкой и мучительно-страшной смертью. Это значит, что они понимали свою участь. То есть, в очередной раз становится ясно, что “вторая армия мира” – не более чем лозунг пропагандистов.

На войне никто не чувствует себя в безопасности, однако уровень технической подготовки дает уверенность в собственном выживании с большой долей вероятности. Глядя на то, в каком обмундировании порой воюют солдаты армии агрессора, то, какую пищу употребляют, действия их командования, использование расконсервированной устаревшей техники, не трудно объяснить желание россиян умереть в постели, чем гореть в танке или быть разорванным на куски.