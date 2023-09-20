Оккупанты насилуют россиянок

06:54 29 августа Киев, Украина

Страшные новости о десятках изнасилованных женщин и девочек в украинских городах поверг в шок большинство населения цивилизованных стран. Трудно было осознавать, что человек, пусть даже оккупант, может опуститься до уровня бешенного животного, получив в руки оружие и лишившись контроля вышестоящего руководства. Но уже тогда, переживая шок от произошедшего, эксперты прогнозировали рост числа изнасилований в России в ближайшем будущем.

Так и случилось. В 2022 году количество уголовных дел возбужденных против военных на территории РФ увеличилось до 110. Как минимум половина пострадавших, это дети и подростки. В текущем году динамика прошлого года осталась прежней. С января по август уже зафиксировано 64 дела о сексуализированных преступлениях солдат агрессора. О количестве тех жертв, которые умалчивают о сексуальном насилии остается лишь гадать.

Россия сама создала целое поколение неадекватного населения. После возвращения оккупантов с войны, показатели будут только увеличиваться.