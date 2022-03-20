Оккупанты начали окапываться

Неспособность оккупантов противостоять украинской армии была показана на весь мир. Война получила статус затяжного конфликта и за неимением достаточного количества живой силы и снабжения, враг начал строить оборонительные сооружения, чтобы попытаться удержать хотя бы те позиции, до которых сумел дотянуться.

Безусловно, это затянет, а в какой-то момент, заморозит конфликт. Несмотря на то, что обстрелы будут продолжаться, наступательный потенциал, вряд ли возобновиться. Чем дольше рашисты будут оставаться в Украине, тем больший удар понесет экономика агрессора.

Украинская армия выстоит, так как до сих пор не ввела в ход всей своей боевой силы. Как отмечают эксперты, некоторые виды вооружения даже не были использованы. При этом, они подчеркивают, что оружие никуда не делось и ждет своего часа. То есть, план ВСУ есть и он действует, и заключается не только в обороне, но и в будущем наступлении.

Поэтому, окопавшиеся рашисты только сыграют на руку Украине в уничтожении страны-агрессора. А спутниковые снимки, ежедневно получаемые украинскими военными, не дадут спрятаться ни одному оккупанту.