Оккупанты крадут украинцев

Тот факт, что оккупанты по принуждению вывозят сотни тысяч украинцев, является еще одним доказательством военных преступлений.

Они специально организовывают зеленые коридоры только в свою сторону, блокируя проезд людей в украинские города. Согласно сообщениям самих украинцев, они все проходят через, так называемые, “лагеря чистки” в оккупированных городах Донецке и Луганске. Далее, людей отправляют на дальний восток.

Действия оккупантов очень похожи на сталинские репрессии, когда народы республик – чеченцев, казахов, узбеков, кыргызов, украинцев – арестовывали и отправляли поездами на дальний восток за то, что они не являлись русскими. Откровенно фашистские методы ведения войны лишают права рашистов называться людьми.

Очевидно, воруя, таким образом, людей, оккупанты уже не хотят проводить “освободительную спецоперацию”. Война уже не имеет даже захватнический характер. По всей видимости, рашистам был отдан приказ на тотальное уничтожение украинской культуры, государственности и всего того, что делает украинцев украинцами. Это геноцид. Вина за это лежит не только на хозяине Кремля, но и на всех тех, кто его поддерживает.