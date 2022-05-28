Оккупанты используют все боеспособные подразделения в Украине

Использование всех боеспособных частей оккупантов, говорит о невозможности достигнуть поставленных военно-политических целей Кремля. С учетом того, что эксперты один за другим говорят о постройке фортификационных сооружений для сдерживания будущего контрнаступления украинских сил, означает, что новые силы, формируемые при помощи скрытой мобилизации, противник направит на удержание уже захваченных позиций.

В тоже время, следует отметить, что Кремль либо слишком уверен в своих соседях, либо абсолютно все силы и ресурсы отправил в Украину, без оглядки на последствия. А ведь Китай, Япония, Грузия и даже Молдова имеют вполне конкретные потребности связанные с территорией РФ. Более того, поддержка Казахстаном западных санкций в отношении банков агрессора, а также бесконечные заявления рашистов с угрозами к Нурсултану, делают эту страну потенциально опасным направлением для Кремля. Перебросив все своим войска в Украину и к границам с нашим государством, оккупанты очень сильно рискуют.

К тому же, это дает больше возможностей для развивающегося движения на территории противника – «Свобода России». Партизаны из числа граждан РФ все чаще мелькают успехами в сети. И пускай их старания еще далеки от возможных, однако это сопоставимо с искрой у канистры с бензином. Уход единственно значимой силы, которая могла бы противостоять нарастанию внутренней революции, дает им гораздо больше возможностей для маневров.

Переброска боеспособных подразделений со всей страны на западное направление еще больше ослабляет рашистов. Отчаянные шаги по “защите людей Донбасса”, подставляют под удар всю структуру власти в Кремле.