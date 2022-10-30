Оккупанты грабят коллаборантов

21:31 30 октября Киев, Украина

Оккупанты не брезгуют воровать все и у всех, в том числе, у тех, кто их поддерживает. В сеть попало видео, где женщина из Донецка жалуется на то, что в ее дом вломились кадыровцы, пока она отсутствовала. Несмотря на то, что все вещи в доме были перерыты, сейф вскрыт, а мотоцикл с машиной стояли не на своих местах, оккупанты не признались, что именно они устроили “беспорядок”.

Примечательно то, что женщина, как можно судить с ее слов на видео, поддерживала и продолжает поддерживать Россию и российских военных. Как говорится – “за что боролись, на то и напоролись”. Очень странно желать прихода “русского мира”, если знаешь, каков он из себя. А ведь женщине должно было хватить 8-ми лет, чтобы понять, кто такие россияне и какой “мир” они с собой несут. Очевидно, пропаганда сделала свое дело и жительница Донецка верила, что “8 лет дамбили бамбас” американцы и украинцы, из своих биолабораторий, но никак не “народ победитель - деды воевали - россияне”.

Однако хуже всего это то, что даже после случая с мародерством кадыровцев, эта женщина и тысячи других приверженцев “русского мира” в Украине, продолжат свято верить в Путина и его идеи, посчитав ограбление исключением, даже если это неоднократно повторится вновь.