Оккупанты готовят глубокий тыл к обороне

19:02 20 ноября Киев, Украина

В Крыму, Мариуполе и даже в Белгородской и Курской областях оккупанты начали возводить оборонительные сооружения. Видимо, в военном руководстве противника, спустя восемь месяцев войны, осознали, что российская армия не умеет наступать и дальнейший захват Украины - неосуществим.

Деоккупация вначале Харьковской, а теперь областного центра Херсонской областей дали понять, что ВСУ продолжают наступление и не станут останавливаться до тех пор, пока не освободят всю территорию Украины в пределах международно-признанных границ. Пропагандисты агрессора хоть и заявляют о продолжении завоевания, но их военное руководство ставит задачей максимум хотя бы удержать то, что Путину удалось захватить до 24 февраля 2022 года.

Об этом говорит то, что оккупанты вырыли окопы в Армянске и Чонгаре. То есть, российская армия уже не надеется удержать территории, захваченные после полномасштабного вторжения, и с большой вероятностью допускает продвижение сил ВСУ до Крыма в ближайшее время. А значит, деморализация в рядах оккупантов достигла уже высшего командования.

Однако, учитывая характер ведения современной войны, окопы, защищавшие бойцов во времена Первой мировой войны, уже не являются спасительным сооружением. Авиация, БПЛА, дроны, высокоточная реактивная артиллерия, даже минометы превращают окопы в большие братские могилы. Поэтому, подготовка агрессора к обороне является не более чем еще одним знаком агонии путинского режима.