Оккупантов освятили прямо в черных пакетах для трупов

12:25 06 ноября Киев, Украина

После 24 февраля РПЦ (российская православная церковь) стала настоящим олицетворением притона для сатанистов. Каждое новое заявление, каждое последующее действие показывают, что к Богу РПЦ не имеет ни малейшего отношения.

Российские попы имеют практику приезжать на оккупированные территории Украины и проводить там псевдо-религиозные обряды. Так, один из последователей РПЦ освятил оккупантов, предварительно налив воду в черные пластиковые мешки, предназначенные для трупов, так как у “воинов” не нашлось тазика или ведра.

Кроме курьеза, эта ситуация в очередной раз показывает, насколько плохо обеспечена армия агрессора, где даже нет элементарной утвари для мытья. Удивительно, как у оккупантов еще нашлась вода для обряда. Хотя, в последние несколько дней шли дожди и, не исключено, что они заранее разложили мешки, чтобы собрать необходимое количество жидкости.