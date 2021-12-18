Официальное мнение: «Смотрящих» за городами от ОП не существует

23:50 16 Июль Киев, Украина

Владимир Зеленский безапелляционно заявил о том, что вопроса о «смотрящих» за городами Украины у действующей власти нет. Он объяснил журналистам, что в Офисе Президента нет таких людей.



Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что так называемых "смотрящих" за любым городом от ОПУ не существует.

Об этом он заявил во время брифинга после заседания фракции "Слуга народа".

"Смотрящих за Киевом от Офиса (президента, - ред) нет. "Смотрящих" за любым городом Украины от Офиса нет. Вопроса "смотрящих" в целом не существует в нашем Офисе и у меня лично", - заявил президент.

Напомним! Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко считает, что в Украине в некоторых сферах уже наступил "конец эпохи бедности". Он уверен, что благодаря децентрализации деньги "спускаются вниз к людям, к общинам…».

По словам Корниенко, городские советы отправляют остаточные средства на депозит, общая сумма накоплений по Украине составляет 6 миллиардов гривен.