Одно дело - просто пугать россию, а другое дело – реально довести ее до полного изнеможения

С 18 октября этого года в Украине начинает аудит команда Генерального инспектора Пентагона Роберта Сторча. Будут проверять, как именно и куда именно Киев использует военную помощь, выделяемую и передаваемую США для противостояния вооруженной агрессии рф. К слову, с начала полномасштабной войны (февраль 2022 года) США выделили Украине в общей сложности 113 миллиардов долларов.

С чем связан нынешний аудит? Могли говорить на эту тему американские политики с представителями делегации Украины в ходе недавней поездки президента Зеленского в США? Решение об очередном финансовом анализе американской помощи Киеву может свидетельствовать о том, что за океаном не уверены (либо уверены не на 100%, как они привыкли), что выделяемая поддержка расходуется исключительно по назначению?

Так как мы планируем продолжать и дальше выделять деньги Украине, и так как в США появляется больше оппозиции в этом вопросе (в среде консерваторов), то мы пытаемся еще лучше обосновать такое решение. Как я уже не раз говорил в интервью украинским СМИ, в США страшно ценятся процессы. У нас очень часто процесс весомее результата. Поэтому, чтобы можно было что-то делать дальше, мы должны все обосновать аргументами. У нас и для нас это всегда имело большое значение именно из-за такого нашего подхода. Думаю, что такой аудит уже давно намечался и прямо это не связано с недавней поездкой президента Зеленского в США.

Скажу откровенно, что если бы был какой-то кризис или инцидент в вопросе выделения помощи Украине, то, скорее всего, у нас он уже был бы публичным. Как минимум, частично точно известным. Как человек, который больше 20 лет в американской политике, я бы об этом услышал точно. Я точно знал бы об этом даже в случае, если ситуация и не была бы настолько уж открыта. Но, ничего подобного я не слышал.

На базе этого мое мнение следующее: так как США хотят продолжать выделение ресурсов Украине, так как появляется больше критики этого намерения от наших политиков, то и решили определить главного аудитора, создать вокруг него команду и делегировать их изучить ситуацию непосредственно.

Будет очень важно, если Сторч не обнаружит в Украине ничего негативного, не найдет ничего скандально-системного. Да, он может что-то искать, изучать, какие-то моменты осуждать и так далее. Даже если он ничего не найдет существенного, то, возможно, он увидит что-то неправильное, какие-то пробои в эффективности распределения и тому подобное. Что-то он может найти, что будет не идеально, но ведь идеально подобные вопросы не могут выглядеть ни в одной стране, да еще и с такими специальными ресурсами, как вооружение и деньги. Но, если не будет большого скандала – это уже существенный выигрыш украинской стороны. Тогда это подчеркнет для американцев, что в Украине сегодня уже нет той коррупции, которая была еще совсем недавно. Подчеркнет, что это уже другая Украина.

Недавно в разговоре один человек из Украины, имеющий отношение и к политическим процессам, и к военное сфере, сказал мне такое: «Нам уже не столько нужны герои, сколько нужны профессионалы своего дела». То есть, уже нужна продуманная системность. И то, что сказал этот человек, очень созвучно с тем, что делают США.

Я думаю, что аудит с нашей стороны – это хороший ход. Я смотрю на это, как на позитив. Если в итоге работы команды Сторча не возникнет громадных скандалов, не будет выявлено каких-то грандиозных злоупотреблений, то это станет прекрасным аргументом для того, чтобы США и дальше могли поддерживать Украину.

Сейчас в среде республиканцев больше оппозиции в этом вопросе. Небольшое такое движение, но оно стало более обширным.

Миру уже стало понятно, что россия быстро не отойдет. Их не напугаешь, да мы и не собираемся их пугать. Мы считаем, что россии нужно достойно противостоять. Чтобы напугать, то нужно сделать что-то «нетрадиционное», а Запад не торопится этого делать потому, что россия все же – ядерная страна. Есть опасения у Запада относительно применения рф ядерного оружия. Об этом тоже не раз говорилось.

Поэтому, одно дело просто пугать россию, а другое дело – реально довести ее до полного изнеможения, когда они там действительно выдохнутся и не будут иметь возможностей продолжать войну. Другое же дело, если их сильно разозлить, заколотить в угол – тогда они могут, возможно, сделать что-то экстремальное... А так, когда они сами себя забивают и сами задыхаются, то сами же и начинают гнить изнутри. Я не говорю, что это быстро произойдет. Есть группа стран, с которыми рф работает так или иначе – Китай, Индия, Иран, Северная Корея, есть обходы санкций через Казахстан и Эмираты, куда полно денег течет. И все равно, когда к агрессору крайне враждебно относятся более 120 самых развитых стран мира, то это не может его не выбить из колеи.

Я уверен, что украинская власть прекрасно понимает, что уж если США выделяют 113 миллиардов долларов на помощь, то за эти ресурсы придется отчитаться. По логике, я не думаю, что наши аудиторы найдут у вас какие-то бешеные коррупционные схемы, как, к примеру, раньше различного рода «деятели» (которые сейчас просто убежали из Украины) тупо обворовывали вашу страну на миллиарды гривен. Вопрос ведь здесь: что именно найдут в Украине аудиторы Сторча? Возможно, какие-то вещи не были использованы правильно, какие-то пошли не четко по назначению. Возможно, что-то слишком долго лежало на складах, а должно было быстро уйти по адресу. Какие-то вопросы будут и они будут требовать объяснений.

Нам не интересно, что у кого лично может быть дома. Нас интересует что-то масштабное, системное. Например, есть сегодня какие-то люди во власти Украины, которые играют и на эту, и на ту сторону? Есть кто-то в Киеве, кто ищет и находит выгоду для себя от продолжения этой войны? И так далее. Вот такого уровня вопросы очень интересуют США.

Я не думаю, что что-то обнаружится в масштабах, о которых я говорил выше. Не думаю. Этот аудит будет скорее обоснованием для американских граждан продолжения помощи Украине. И чем больше США входят в процесс, тем больше будет разных проверок. Это для нас нормально.

Юрий Ванетик, адвокат, политический стратег и член Совета директоров международного правозащитного агентства WEST SUPPORT (США)