ОДНИМ ВЫСТРЕЛОМ «JAVELIN» ПОЛНОСТЬЮ РАЗРУШИЛ МИФ РОССИЙСКИХ «КУЛИБИНЫХ».

На днях в Донецкой области Вооружённые силы Украины провели учебно-показательные стрельбы из американских противотанковых ракетных комплексов Javelin. Результат вполне ожидаемый. Успешным выстрелом полностью «уничтожен» блеф об эффективной защите типа «Козырёк» для российских танковых экипажей. Так печально закончилась короткая история о возможности российского ВПК разработать контраргументы против ПТРК Javelin/ БПЛА Bayraktar TB2.
Ранее в публикации «Ржавые клетки для российских танкистов вместо современных комплексов активной защиты» уже были детально изложены сомнения в целесообразности подобных конструкций. Время «расставить все точки над i» и полностью подтвердило основную версию.
Причины этого просты и понятны. Программа массового производства и внедрения комплексов активной защиты бронетехники будет весьма дорогой, а вот материал для «противоракетной системы» из решёток можно взять практически даром.
На заметку любителями повоевать «чужими руками». В октябре США, в соответствии с утверждённым пакетом помощи, предоставили Украине 30 противотанковых ракетных комплексов Javelin и 180 ракет к ним.
Таким образом, с 2018 года Вооружённые Силы Украины в рамках военной помощи от США в общей сложности уже получили 77 пусковых установок ПТРК FGM-148 Javelin и 540 управляемых ракет к нему разных версий
Следует отметить, что FGM-148 Javelin самым известный ПТРК третьего поколения. Этот комплекс создавался с середины восьмидесятых годов и в 1996 г. был принят на вооружение армии США. Также он поставляется на экспорт третьим странам. За прошедшее время FGM-148 неоднократно использовались в бою.
Третье поколение (самонаведение) — реализует принцип «выстрелил и забыл»: после выстрела оператор не скован в перемещениях. Наведение осуществляется либо по подсвету лазерным лучом со стороны, либо ПТУР снабжается ИК, АРГСН или ПРГСН миллиметрового диапазона. Эти ракеты не требуют сопровождения оператором в полёте, однако они менее устойчивы к помехам, чем предыдущие поколения.
На данный момент серийное производство налажено лишь в 5 странах, а именно:
· ПТРК Javelin (США);
· ПТРК Spike, ПТРК LAHAT (Израиль);
· ПТРК PARS 3 LR (Германия);
· ПТРК Nag (Индия);
· ПТРК Хунцзянь-12 (Китай).
P.S.
Ожидаемо, что ПТРК третьего поколения в России нет. К работам по его созданию, с небольшим отставанием в каких-то 30 лет, якобы планируют приступить в ближайшем будущем.
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