ОДНИМ ВЫСТРЕЛОМ «JAVELIN» ПОЛНОСТЬЮ РАЗРУШИЛ МИФ РОССИЙСКИХ «КУЛИБИНЫХ».

На днях в Донецкой области Вооружённые силы Украины провели учебно-показательные стрельбы из американских противотанковых ракетных комплексов Javelin. Результат вполне ожидаемый. Успешным выстрелом полностью «уничтожен» блеф об эффективной защите типа «Козырёк» для российских танковых экипажей. Так печально закончилась короткая история о возможности российского ВПК разработать контраргументы против ПТРК Javelin/ БПЛА Bayraktar TB2.







Причины этого просты и понятны. Программа массового производства и внедрения комплексов активной защиты бронетехники будет весьма дорогой, а вот материал для «противоракетной системы» из решёток можно взять практически даром.

На заметку любителями повоевать «чужими руками». В октябре США, в соответствии с утверждённым пакетом помощи, предоставили Украине 30 противотанковых ракетных комплексов Javelin и 180 ракет к ним.

Таким образом, с 2018 года Вооружённые Силы Украины в рамках военной помощи от США в общей сложности уже получили 77 пусковых установок ПТРК FGM-148 Javelin и 540 управляемых ракет к нему разных версий

Следует отметить, что FGM-148 Javelin самым известный ПТРК третьего поколения. Этот комплекс создавался с середины восьмидесятых годов и в 1996 г. был принят на вооружение армии США. Также он поставляется на экспорт третьим странам. За прошедшее время FGM-148 неоднократно использовались в бою.