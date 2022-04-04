ОДНА КОМАНДА, ДВА ЦВЕТА И миллионы сердец!.

Ведь украинскую сборную поддерживали миллионы сердец ...

Только в Киеве в фан-зоне на Спортивной площади за матчем Украина - Англия наблюдало более 13 000 болельщиков.

Да, нас было не так много на трибунах, пандемия все же внесла свои коррективы. Но тысячи украинский смотрели матчи национальной команды не дома или в барах, а в фан-зонах, где можно почувствовать атмосферу большой игры. Самым масштабным площадкой стала столичная Спортивная площадь, где трансляции матчей организовал официальный партнер сборной Украины Parimatch при поддержке киевской городской власти и Дворца спорта.

Именно туда, в крупнейших светодиодных экранов Европы ТРЦ Gulliver, пришли болельщики, чтобы посмотреть игру Украина - Англия. И на этот раз количество фанатов превысило 13 000. Они начали приходить заранее, в частности, чтобы также посмотреть трансляцию матча Чехия - Дания. Болельщики приходили целыми семьями, с маленькими детьми, пораньше, чтобы занять наиболее выгодные места. В воздухе буквально чувствовалось, насколько все заряжены на игру.

Перед тем, как наша команда вышла на поле, всех ждал приятный сюрприз, а именно - мини-концерт с участием Ярмака, который еще больше разжег аудиторию. Когда же позже прозвучал гимн Украины и арбитр дал стартовый свисток - весь Киев громко начал поддерживать наших. На протяжении всей игры на Спортивной площади бушевали эмоции. Фанаты поддерживали команду, скандировали «Украина» и даже устроили небольшой пиротехническое шоу.

Да, мы уступили, но покидаем Евро с высоко поднятой головой, потому что нам есть чем гордиться. Нашими футболистами, нашим характером, нашей самоотдачей, нашими болельщиками. Четвертьфинал чемпионата Европы - это наше общее достижение. Проигрывать надо уметь достойно. Мы бились до последнего и доказали, что попали на турнир не случайно. Поэтому, Евро, не грусти, мы еще вернемся по своей победой!

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